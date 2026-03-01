Ở tuổi 64, bà Kuboyama, một phụ nữ chuyển giới sống tại miền đông Nhật Bản, đang tận hưởng những tháng ngày bình yên bên người bạn trai 86 tuổi. Mối tình chênh lệch 22 năm tuổi của họ không ồn ào, phô trương, mà nhẹ nhàng, chậm rãi như chính nhịp sống mà bà lựa chọn sau nhiều năm đối diện với định kiến và thử thách.

Theo TV Tokyo , Kuboyama, còn được biết đến với tên Catherine, từng là một kỹ sư công nghệ thông tin (IT) có thu nhập cao tại thành phố Kawasaki. Trước khi phẫu thuật chuyển đổi giới tính, bà được biết đến với vẻ ngoài ưa nhìn và sự nghiệp ổn định. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài thành đạt ấy là những trăn trở âm thầm về bản dạng giới đã theo bà từ thuở nhỏ.

Bà Kuboyama đang tận hưởng tình yêu bên bạn trai 86 tuổi và cuộc sống đúng với bản thân.

Kuboyama cho biết, ngay từ khi còn bé, bà đã bị thu hút bởi quần áo và cách trang điểm của phụ nữ. Khi trưởng thành, bà ít quan tâm đến những mối quan hệ tình cảm truyền thống và chỉ từng hẹn hò với duy nhất một người phụ nữ.

Nhiều thập kỷ trước, trong bối cảnh xã hội còn nhiều định kiến, những người đàn ông bày tỏ mong muốn sống như phụ nữ thường bị chế giễu. Bà phải đối diện với không ít ánh nhìn nghi ngờ và phán xét.

Mãi đến độ tuổi 40, Kuboyama mới được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhận dạng giới tính. Bảy năm trước, bà quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính, một bước ngoặt quan trọng, mở ra hành trình sống đúng với con người thật của mình.

Sau ca phẫu thuật, Kuboyama theo đuổi phong cách thẩm mỹ táo bạo lấy cảm hứng từ phương Tây. Bà lựa chọn hình ảnh như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Khi còn thon gọn hơn, bà thường đeo kính áp tròng màu sáng, đội tóc giả vàng, trang điểm đậm và đến các studio chụp những bộ ảnh quyến rũ.

Hình ảnh Kuboyama lúc còn rất trẻ trước khi trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính. (Ảnh: Guancha)

Không gian sống của bà cũng được chăm chút theo chủ đề này. Tại nhà riêng, bà Kuboyama trang trí căn hộ như một cung điện thu nhỏ với nhiều chi tiết gợi nhắc đến các nàng công chúa Disney, phản ánh khát khao sống trọn vẹn với bản dạng nữ tính của mình.

Tuy vậy, cuộc sống thường nhật không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vóc dáng quá khổ khiến Kuboyama đôi khi gặp khó khăn khi sử dụng nhà vệ sinh nữ hoặc khi đến các suối nước nóng chỉ dành cho phụ nữ, những trải nghiệm từng khiến bà cảm thấy tự ti. Theo thời gian, bà dần thay đổi cách nhìn về bản thân. Thay vì khao khát được công nhận là “đủ nữ tính” trong mắt người khác, bà lựa chọn sự tự tin giản dị: “Tôi là chính tôi".

3 năm trước, cuộc sống của Kuboyama bước sang một chương mới khi bà bắt đầu hẹn hò với ông Kazunari Morimoto, 86 tuổi, một cựu công nhân nông nghiệp. Ông Morimoto, người từng trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ và đã phải lòng Kuboyama ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với Kuboyama, điều khiến bà trân trọng ở người bạn đời lớn tuổi không phải là những lời hoa mỹ, mà là sự tử tế trong từng hành động thường ngày. “Anh ấy là người biết nói lời cảm ơn và xin lỗi một cách tử tế. Được ở bên anh ấy khiến tôi thực sự hạnh phúc" , bà chia sẻ.

Bà Kuboyama chụp ảnh cùng người bạn đời 86 tuổi của mình, ông Kazunari Morimoto. (Ảnh: Guancha)

Mỗi lần hẹn hò, Kuboyama dành nhiều thời gian chuẩn bị. Bà cẩn thận lựa chọn váy, thường là những chiếc váy công chúa bồng bềnh, phối cùng tóc giả và lớp trang điểm kỹ lưỡng. Không chỉ chăm chút cho bản thân, bà còn mua sắm quần áo thời trang cho bạn trai.

Những buổi hẹn của họ diễn ra giản dị. Tại nhà ông Morimoto, Kuboyama nấu bữa tối, sau đó cả hai cùng ngồi trên ghế sofa xem tivi. Khi đến giờ ra về, bà hôn tạm biệt ông – một nghi thức nhỏ nhưng đầy yêu thương.

Ông Morimoto tự nhận mình là một “ông già kỳ quặc” và thường xuyên khiến bạn gái bật cười bởi khiếu hài hước dí dỏm. Sự hóm hỉnh ấy giúp mối quan hệ của họ luôn nhẹ nhàng, ấm áp.

Tuy nhiên, không ít bạn bè từng cảnh báo Kuboyama về những thách thức khi yêu một người hơn mình nhiều tuổi, bao gồm khả năng phải chăm sóc bạn đời khi tuổi già sức yếu. Đối diện với những lo lắng đó, bà cho biết việc ở bên Morimoto giúp bà sống chậm lại và thanh thản hơn, thay vì bận tâm quá nhiều đến tương lai.

Bên cạnh tình yêu, Kuboyama vẫn giữ cho mình những mục tiêu cá nhân. Bà chia sẻ mong muốn giảm cân để có thể mặc lại những chiếc váy ngắn yêu thích, một mong ước giản dị nhưng thể hiện khát khao tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Kuboyama cầm một bức ảnh đóng khung chụp bà hồi trẻ với mái tóc giả màu vàng. (Ảnh: Guancha)

Câu chuyện của Kuboyama và Morimoto đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một người theo dõi bình luận: “Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Kuboyama. Bà ấy không cố gắng thuyết phục cả thế giới hiểu mình. Bà ấy chọn xây dựng cuộc sống với người đã hiểu cô ấy". Trong khi đó, một ý kiến khác bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của cặp đôi, nhưng vẫn gửi lời chúc họ có thể hạnh phúc trọn vẹn trong khoảng thời gian còn bên nhau.

Sau nhiều năm đấu tranh với định kiến và tìm kiếm sự công nhận, Kuboyama giờ đây chọn cho mình một cuộc sống giản đơn, yêu thương, được tôn trọng và sống đúng với bản thân. Ở tuổi U70, bà tìm thấy hạnh phúc không phải trong ánh nhìn của số đông, mà trong sự đồng hành ấm áp của người đàn ông U90 bên cạnh mình.