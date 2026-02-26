Tính ưu việt của tên lửa siêu vượt âm HAVOC

Tên lửa siêu vượt âm HAVOC.

Công ty công nghệ động cơ siêu vượt âm Ursa Major của Mỹ đã chính thức giới thiệu hệ thống tên lửa siêu vượt âm mới mang tên HAVOC tại Hội nghị chuyên đề Không quân và Vũ trụ của Hiệp hội Không quân Mỹ.

Đây là bước đi nhằm hướng tới sản xuất quy mô lớn, cung cấp vũ khí tốc độ cao với chi phí thấp hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp bách của lực lượng quốc phòng Mỹ.

Thiết kế cho sản xuất hàng loạt và chi phí thấp

HAVOC được phát triển dựa trên động cơ tên lửa lỏng Draper của Ursa Major, sử dụng nhiên liệu có thể lưu trữ, bảo đảm an toàn và tính chiến thuật. Theo công ty, chi phí sản xuất loại động cơ này chỉ bằng một phần nhỏ so với các hệ thống động cơ siêu vượt âm dùng không khí.

Ursa Major tận dụng công nghệ in 3D và quy trình sản xuất hiện đại để giảm giá thành và tăng tốc độ chế tạo.

Ông Chris Spagnoletti, Giám đốc Điều hành Ursa Major, nhấn mạnh: “Theo kịp đối thủ không chỉ cần hệ thống tinh vi, mà còn cần tốc độ giao hàng, tính kinh tế và khả năng sản xuất quy mô lớn. HAVOC được thiết kế ngay từ đầu để sản xuất nhanh chóng và số lượng lớn, mang lại cho chiến sĩ một năng lực đáng tin cậy và linh hoạt”.

Ngoài vai trò là vũ khí chiến đấu, HAVOC còn có thể sử dụng như mục tiêu siêu vượt âm phục vụ thử nghiệm và huấn luyện, giúp củng cố nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Khả năng điều khiển linh hoạt và triển khai đa nền tảng

Một trong những điểm nổi bật của HAVOC là khả năng điều chỉnh lực đẩy và khởi động lại trong mọi giai đoạn bay: Từ tăng tốc, hành trình cho đến giai đoạn cuối. Tính năng này cho phép thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn so với các hệ thống tên lửa siêu vượt âm truyền thống.

Do động cơ có thể kiểm soát trong khi bay, HAVOC không cần hệ thống bảo vệ nhiệt đắt đỏ thường dùng để chống lại nhiệt độ cực cao ở tốc độ siêu vượt âm. Điều này giúp giảm chi phí tổng thể và đơn giản hóa chuỗi cung ứng.

Tên lửa được thiết kế hoạt động cả trong khí quyển và ngoài không gian, mở rộng phạm vi nhiệm vụ với tầm bắn hàng trăm km tùy theo cấu hình động cơ đẩy.

Kiến trúc module của HAVOC cho phép tích hợp với nhiều loại động cơ đẩy rắn, giúp nó có thể phóng từ máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, hệ thống phóng thẳng đứng trên tàu chiến hoặc bệ phóng mặt đất.

Ursa Major cho biết họ đã có hơn một thập kỷ kinh nghiệm phát triển và thử nghiệm công nghệ siêu vượt âm. Động cơ Hadley của công ty từng được thử nghiệm trong điều kiện thực tế, chứng minh hiệu quả vận hành.

Ursa Major cũng hợp tác với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ trong chương trình “Trình diễn Tên lửa Nhanh và Giá rẻ”, nhằm chứng minh khả năng thiết kế và sản xuất nhanh chóng hệ thống tên lửa hoàn chỉnh.

