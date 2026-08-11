Tỉnh từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên vừa duyệt quy hoạch khu đô thị 264 ha do Sun Group đầu tư

UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị số 1 với diện tích hơn 264 ha, quy mô dân số dự kiến 7.738 người.

Ảnh minh họa.

Theo quyết định vừa được UBND xã Măng Đen ban hành, Khu đô thị số 1 có tổng diện tích lập quy hoạch 264,4 ha. Khu vực quy hoạch nằm tại xã Măng Đen, phía Đông giáp đường Lý Thái Tổ, phía Tây giáp Quốc lộ 24, phía Nam giáp Nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne và rừng sản xuất, phía Bắc giáp trung tâm xã Măng Đen.

Đồ án được lập nhằm cụ thể hóa định hướng của Quy hoạch phân khu MĐ1 thuộc phân khu 1 của Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045, đồng thời triển khai chủ trương đầu tư Khu đô thị số 1 được tỉnh Kon Tum chấp thuận tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 19/6/2025.

Khu đô thị số 1 được định hướng hình thành một khu đô thị có chức năng hỗn hợp, phát triển “thung lũng văn hóa”, khu chăm sóc sức khỏe cùng các loại hình nhà ở, thương mại, du lịch và dịch vụ. Đồ án cũng đặt mục tiêu phát triển dự án hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số khoảng 7.738 người. Đây được xác định là khu đô thị thể thao và chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú và thương mại.

Đáng chú ý, quỹ đất dành cho nhà ở chỉ chiếm khoảng 13,05% tổng diện tích dự án, tương đương 34,51 ha. Trong đó, đất nhà ở liền kề rộng khoảng 10,76 ha và đất biệt thự khoảng 23,75 ha. Tổng cộng khu đô thị có 2.193 lô đất ở, gồm 1.212 lô nhà ở liền kề và 981 lô biệt thự.

Phần lớn diện tích còn lại được bố trí cho các chức năng đô thị khác. Đất công trình hạ tầng xã hội chiếm 35,78%, trong đó có khoảng 16,57% dành cho thể dục thể thao, 9,99% dành cho cây xanh công cộng, 6,29% dành cho đất y tế và 1,66% dành cho giáo dục. Đất khu dịch vụ chiếm 8,24%, đất công trình dịch vụ du lịch chiếm 3,57% và đất giao thông chiếm 22,32%.

Riêng quỹ đất thể dục thể thao cấp đô thị rộng hơn 42,7 ha, được quy hoạch để bố trí sân vận động, sân tập golf và các sân thể thao cơ bản. Khu vực cây xanh sử dụng công cộng rộng hơn 26,4 ha, gồm 71 lô đất để phát triển công viên, vườn hoa và sân chơi phục vụ cư dân.

Dự án cũng dành hơn 16,6 ha cho đất y tế để xây dựng bệnh viện đa khoa, hơn 4,3 ha đất giáo dục và khoảng 3 ha đất văn hóa. Theo quy hoạch, trường THPT có diện tích 1,1 ha, trong khi hệ thống trường mầm non, tiểu học và THCS có tổng diện tích khoảng 3,29 ha.

Về kiến trúc cảnh quan, đồ án yêu cầu tôn trọng địa hình tự nhiên, hạn chế san gạt và tổ chức không gian phù hợp với đặc trưng đồi núi, thung lũng nông nghiệp, sông suối của Măng Đen. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cũng được định hướng hạn chế bố trí chức năng ở, lưu trú và thương mại dịch vụ.

Về giao thông, phía Tây Bắc khu quy hoạch tiếp giáp Quốc lộ 24 với quy mô mặt cắt qua khu vực là 36 m. Bên trong dự án có các tuyến đường trục chính đô thị với lộ giới lên tới 49 m, trong đó một tuyến được quy hoạch kết hợp đường bộ và đường sắt công cộng chạy dọc dải phân cách.

Theo quyết định, Công ty TNHH Tập đoàn Sun World ( thuộc hệ sinh thái Sun Group) có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, phối hợp công bố công khai đồ án trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày quyết định được ban hành, đồng thời tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Măng Đen từng là một trong những điểm nóng của thị trường đất nền Kon Tum trong giai đoạn 2021-2022. Khi đó, tình trạng giá đất tăng nhanh, giao dịch theo tâm lý đám đông và thông tin đồn thổi về quy hoạch, hạ tầng từng khiến chính quyền địa phương phải tăng cường quản lý thị trường.

Măng Đen cũng thường được gọi là “Đà Lạt thứ 2” của Tây Nguyên nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Sau giai đoạn thị trường đất đai tăng nóng, khu vực này đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với hàng loạt đồ án quy hoạch và dự án đô thị quy mô lớn.﻿