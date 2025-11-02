Tình trạng nghệ sĩ Chánh Thuận sau tai nạn xe

Theo thông tin từ NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM - diễn viên kịch Trần Chánh Thuận bị tai nạn giao thông hôm 30/10. Nam diễn viên gãy xương vai, cơ thể trầy xước khá nhiều. NSND Trịnh Kim Chi cho biết do kính trên mũ bảo hiểm của Chánh Thuận bị vỡ, khiến nam nghệ sĩ bị rách một vết ở trán.

Nam nghệ sĩ phải bó bột khoảng một tháng.

Hôm 1/11, NSND Trịnh Kim Chi cùng một số đồng nghiệp tới thăm nghệ sĩ Chánh Thuận. Nam nghệ sĩ được bó bột, theo dõi sức khỏe tại nhà. Anh nói tình trạng hiện ổn hơn, phải băng bó khoảng một tháng. Một số đoàn phim vẫn liên hệ mời đóng vai mới, nghệ sĩ Chánh Thuận hy vọng sớm khỏe để không bỏ lỡ công việc. Nam nghệ sĩ hiện hoạt động tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM và sân khấu kịch Trịnh Kim Chi.

Nghệ sĩ Chánh Thuận sinh năm 1968 tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Anh là con thứ 7 trong một gia đình có đến 8 anh chị em. Cha mẹ anh đều có truyền thống tham gia nghệ thuật, gặp nhau trong lúc đi hát phong trào.

NSND Trịnh Kim Chi và đồng nghiệp tới thăm diễn viên Chánh Thuận.

Từ nhỏ, Chánh Thuận được cha mẹ cho đi hát, định hướng trở thành ca sĩ. Tuy nhiên khi học đến lớp 9, gia đình lâm cảnh khó khăn nên các anh em trong nhà phải đi buôn bán phụ giúp cha mẹ. Chánh Thuận không có điều kiện để theo đuổi nghệ thuật, phải đi học nghề.

Sau này, anh cố gắng thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh và trúng tuyển lớp diễn viên. Ra trường, Chánh Thuận cộng tác với đoàn kịch trẻ của thành phố và được giao cho các vai diễn phụ. Cơ may đến với anh trong một lần thế vai cho nghệ sĩ Mai Huỳnh trong vở kịch dự thi và được huy chương vàng.

Từ chính kịch, Chánh Thuận bén duyên với hài kịch nhờ khả năng hài hước, duyên dáng của mình. Nam diễn viên gây ấn tượng qua các vai diễn hiền lành. Anh từng tham gia bộ phim như Máu chảy về tim, Tìm lửa, Khóc thầm, Hậu Giang thương nhớ và các vở kịch Bí ẩn nơi em, Ngày ấy cổng trời. Năm 2019, nghệ sĩ Chánh Thuận bị tai biến mạch máu não, sức khỏe giảm sút đáng kể.