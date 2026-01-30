Tình trạng không ngờ của Sang Vlog sau 2 năm thông báo vỡ nợ

Với hơn 5 triệu người đăng ký kênh, Sang Vlog (tên thật là Trần Văn Sang, sinh năm 1995, đến từ Đồng Nai) là YouTuber khá nổi tiếng. Cùng một số em nhỏ hàng xóm, anh chàng chuyên làm nội dung về chủ đề ẩm thực đồng quê, cuộc sống nông thôn dân dã và các thử thách sinh tồn.

Vào khoảng giữa năm 2024, Sang bất ngờ để lộ nhiều dấu hiệu bất ổn như thừa nhận chuyện nợ nần và phải rao bán vườn sầu riêng trả nợ, vừa rưng rưng nước mắt vừa tuyên bố dừng đăng video trên TikTok...

Sang Vlog ở thời điểm tuyên bố nợ nần, dừng ra video

Mới đây, sau gần 2 năm kể từ thông báo nợ nần đó, Sang Vlog cập nhật thành tựu mới khiến nhiều người chú ý. Nam YouTuber cho biết vợ chồng đã xây được nhà mới to đẹp và khang trang.

Trong video đăng ngày 16/1/2026, Sang cho biết, hai vợ chồng có dành dụm được một khoản tiền, đồng thời bán mảnh vườn sầu riêng để xoay xở trả hết nợ và sử dụng phần còn lại xây nhà. Đến hiện tại, căn nhà đã hoàn thiện.

Sang Vlog khẳng định sẽ không quay hay chia sẻ nhiều về nhà cửa vì không muốn tạo cảm giác khoe khoang. Nam YouTuber cũng bày tỏ sự cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, ủng hộ trong suốt thời gian qua, giúp gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.

Sang Vlog ngồi ở bờ ao và thông báo đã xây xong nhà mới

Trong khi đó Ngọc Mai - vợ Sang Vlog và cũng là YouTuber với kênh 466k người đăng ký lại thoải mái hơn trong chuyện giới thiệu nhà cửa.

Theo thông tin từ kênh của Mai, vợ chồng Sang Vlog bắt đầu xây nhà từ tháng 2/2025, gồm 2 căn nhà ở cạnh nhau. Một nhà là để ở, đã hoàn thiện vào tháng 9/2025.

Hai căn nhà của vợ chồng Sang Vlog ở cùng trên mảnh đất

Căn nhà mà Sang Vlog và Ngọc Mai mới giới thiệu chủ yếu để quay video, chứa hàng.

Ngọc Mai cho biết nhà mới này để nấu nướng và quay video, có 1 tầng trệt và 1 lầu, vừa hoàn thiện xong. Xung quanh nhà vẫn còn một số khu vực cần chăm sóc, sửa soạn lại như vườn hoa và cây cảnh.

Ở tầng 1 là phòng ngủ để dành cho mẹ Sang Vlog nếu bà muốn sang ngủ. Tầng 2 được sử dụng làm bếp nấu và ăn uống. Từ căn bếp này có thể nhìn ra view là chiếc ao cũng của gia đình Sang Vlog.

Căn nhà thứ 2 mới hoàn thiện của vợ chồng Sang Vlog

Những cập nhật mới của vợ chồng Sang Vlog khiến nhiều người bất ngờ vì chỉ trong thời gian ngắn mà cuộc sống của cặp đôi đã khác xa so với thời điểm gần 2 năm trước.

Ở thời điểm tháng 7 - 8/2024, Sang Vlog cho biết mình mua mảnh đất 2,5 ha ở Lâm Đồng vào năm 2020 và trồng 350 gốc sầu riêng. Khi đó trong tay chỉ có dư 400 triệu, không đủ tiền nên anh chàng phải vay mượn để mua, dự tính sẽ gom góp tiền kiếm dư hàng tháng để trả nợ.

Không chỉ mua đất mà Sang còn phải chi thêm các khoản khác để chăm sóc khu vườn, có thời điểm chi phí cho khu vườn lên đến 35 triệu/tháng. Chính vì vậy mà sau hơn 3 năm đầu tư, Sang vẫn chưa trả được nợ. Cuối cùng Sang quyết định rao bán vườn sầu riêng để trả nợ.

Đến ngày 30/7/2024, ở video tuyên bố tạm dừng ra video, Sang Vlog cho biết mình cố gắng vượt qua nhiều mệt mỏi và áp lực hàng ngày chỉ để được làm những điều mình thích, để có điều tốt nhất cho những người mình yêu thương. Đặc biệt anh chàng khẳng định mình chỉ thích ăn cơm bờ cơm bụi, muốn ngủ trong rừng hơn ở nhà,...

Sau đó một thời gian Sang Vlog đã trở lại làm video như bình thường.

Một số hình ảnh khác trong 2 căn nhà của Sang Vlog:

Bên trong căn nhà chính mà gia đình Sang Vlog đang ở hiện tại

Căn nhà khang trang sạch sẽ và được Ngọc Mai lau dọn thường xuyên

Căn nhà thứ 2 vừa hoàn thiện chủ yếu để nấu nướng, quay video

Khu vườn và tiểu cảnh đang hoàn thiện

(Nguồn: Sang Vlog, Ngọc Mai)