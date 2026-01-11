Tình trạng hôn nhân hiện tại của "hoa khôi nhà đài" cưới thiếu gia giàu có bậc nhất cả nước

Đó là Jo Soo Ae (sinh năm 1992 tại Hàn Quốc) - phát thanh viên, MC trực thuộc đài JTBC. Nhờ ngoại hình thanh tú, trong trẻo cùng phong thái nhẹ nhàng, Jo Soo Ae nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích trên sóng truyền hình, được nhận xét là xinh đẹp không kém bất kỳ minh tinh hay ca sĩ nào.

Nữ MC không chỉ xinh đẹp mà còn có học vấn đáng nể. Cô tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Myung-ji danh tiếng, có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ và Văn học Pháp của Đại học Hong-ik. Trong thời gian làm việc tại JTBC, cô thường xuyên được nhắc đến như một trong những MC trẻ có hình ảnh đẹp, đời tư “sạch”, không scandal. Bởi thế, truyền thông và khán giả Hàn Quốc ưu ái gọi Jo Soo Ae là “thần tiên tỷ tỷ”.

Jo Soo Ae khi còn là MC - nhan sắc cứ như diễn viên.

Đến cuối năm 2018, Jo Soo Ae lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi công bố kết hôn. Đám cưới của cô diễn ra vào tháng 12/2018, được tổ chức kín đáo nhưng vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.

Chồng của Jo Soo Ae là Park Seo Won - CEO của Doosan Magazine, thuộc tập đoàn Doosan - một trong những tập đoàn công nghiệp lâu đời và giàu có bậc nhất Hàn Quốc, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, xây dựng, cơ khí, xuất bản. Park Seo Won hơn vợ 13 tuổi. Trước khi cưới "thần tiên tỷ tỷ", anh từng kết hôn vào năm 2005 và ly hôn năm 2010.

Cuộc hôn nhân giữa một MC nổi tiếng và thiếu gia chaebol nhanh chóng được ví như câu chuyện “lọ lem đời thực”. Ngay sau khi kết hôn, Jo Soo Ae rời khỏi JTBC, chấm dứt sự nghiệp phát thanh viên đang ở giai đoạn ổn định, khiến dư luận không khỏi tiếc nuối.

Chỉ vài tháng sau đám cưới, Jo Soo Ae tiếp tục gây chú ý khi sinh con trai đầu lòng vào tháng 5/2019. Từ đó, cô gần như rút lui hoàn toàn khỏi ánh đèn sân khấu, tập trung chăm sóc gia đình và con nhỏ.

Gia đình nhỏ của Jo Soo Ae. Cậu con trai năm nay 7 tuổi.

Có một khoảng thời gian khá dài, Jo Soo Ae hiếm khi chia sẻ hình ảnh chụp chung với chồng trên mạng xã hội. Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và làm dấy lên không ít đồn đoán xoay quanh cuộc sống hôn nhân của cặp đôi. Tuy nhiên, những suy đoán ấy không có thêm bất kỳ cơ sở xác thực nào.

Sau đó, Jo Soo Ae dần xuất hiện trở lại trên mạng xã hội với những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, từ hình ảnh cùng con trai cho đến những bức ảnh chụp chung với chồng trong sinh hoạt thường ngày. Một số ý kiến cho rằng, kể từ khi bước vào cuộc sống làm dâu hào môn, nữ diễn viên có xu hướng tiết chế hơn trong việc chia sẻ đời tư, trong khi Park Seo Won vốn cũng là người kín tiếng.

Chính vì vậy, mỗi động thái hay hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi hiện tại đều nhận được sự quan tâm đáng kể từ công chúng.

Gần đây nhất, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cặp đôi được bắt gặp đang tay trong tay hẹn hò, dạo phố ở nước ngoài. Trên trang Instagram cá nhân, thỉnh thoảng Jo Soo Ae cũng chia sẻ hình ảnh bên chồng khi cả hai cùng đi du lịch, mua sắm,...

Cặp đôi có khoảnh khắc ngọt ngào khi đi du lịch nước ngoài.

Cả hai có chung sở thích đi du lịch, phong cách thời trang đời thường cũng có nhiều điểm tương đồng.

Nhan sắc của nàng dâu nhà tài phiệt cũng được netizen nhận xét là ngày càng thăng hạng, xinh đẹp và trẻ trung hơn.

Cô được khen ngợi visual ngày càng thăng hạng.

Nguồn: IGNV, Newsi