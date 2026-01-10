Nữ NSƯT 18 năm chăm chồng bị tai biến, lương 5 triệu đồng, 80 tuổi có “mỏ vàng” ở Đức

NSƯT Kim Xuyến là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Không chỉ ghi dấu bằng hàng loạt vai diễn giàu chiều sâu, bà còn khiến nhiều người xúc động bởi cuộc đời nhiều thăng trầm, đặc biệt là hành trình 18 năm tận tụy chăm sóc người chồng bị tai biến.

Ở tuổi 80, hưởng mức lương hưu khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, nữ nghệ sĩ vẫn sống bình thản, an yên nhờ tình yêu nghề và điểm tựa gia đình.

NSƯT Kim Xuyến

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật

NSƯT Kim Xuyến sinh năm 1945 tại Hà Nội. Bà bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 1962 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của Đoàn văn công Hà Nội. Từ sân khấu kịch nói đến điện ảnh, truyền hình, Kim Xuyến đều để lại dấu ấn bằng lối diễn tự nhiên, đời thường nhưng giàu cảm xúc.

Khán giả nhiều thế hệ vẫn nhớ tới bà qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Hà Nội mùa đông năm 46, Bức tranh mùa gặt, Tiền tuyến gọi, Đông Ky ra phố, 5 ngày làm thượng đế, Con sẽ làm cô chủ, Nửa vầng trăng còn lại, Canh bạc…

Ngoài đời, NSƯT Kim Xuyến được đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước, vui vẻ, hòa đồng. Bà luôn mang lại không khí tích cực mỗi khi xuất hiện. Nhiều người nhận xét, từ phim ra đời, bà vẫn giữ được nét chân thành, gần gũi hiếm có ở một nghệ sĩ gạo cội.

Nghệ sĩ Kim Xuyến thời trẻ

Cuộc hôn nhân gần 60 năm và mối duyên giản dị

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của NSƯT Kim Xuyến cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bà gặp người bạn đời khi mới 19 tuổi, trong một trận bóng đá giao hữu. Khi ấy, bà là nghệ sĩ của Đoàn văn công Hà Nội, còn ông là thành viên đội bóng pháo binh. Gương mặt xinh xắn, tính cách sôi nổi và thân thiện của Kim Xuyến đã khiến chàng pháo binh rung động.

Chỉ một năm sau, hai người nên duyên vợ chồng. Đám cưới ngày ấy rất giản dị, không tiệc tùng linh đình, chỉ có buồng cau, cơi trầu làm sính lễ rước dâu. Từ tay trắng, vợ chồng bà cùng nhau vun đắp tổ ấm, trải qua đủ đầy khó khăn lẫn hạnh phúc. Trái ngọt của cuộc hôn nhân là hai cô con gái và một cậu con trai.

Theo chia sẻ của NSƯT Kim Xuyến với báo Dân Việt, những năm tháng vừa làm nghệ sĩ, vừa làm mẹ hai con nhỏ, lại là dâu phố cổ, bà phải học cách cân bằng mọi vai trò. May mắn lớn nhất của bà là luôn nhận được sự cảm thông, ủng hộ từ chồng và các con, để có thể trọn vẹn cả việc chung lẫn việc riêng.

Biến cố năm 2004 và 18 năm tận tụy chăm chồng

Năm 2004, sau khi nghỉ hưu được vài tháng, chồng NSƯT Kim Xuyến sang Đức thăm con gái thì bất ngờ bị tai biến. Sau hơn một tháng điều trị ở nước ngoài, ông được đưa về Việt Nam. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, hoạt bát, ông gần như mất khả năng tự chăm sóc, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ.

Kể từ đó, cuộc sống của nữ nghệ sĩ bước sang một trang khác. Vợ chồng bà sống cùng con trai, nhưng vì không muốn làm phiền con cái, Kim Xuyến tự mình gánh vác mọi việc. Bà học cách sử dụng các dụng cụ y tế, tìm hiểu phương pháp vật lý trị liệu để chăm sóc chồng tốt nhất.

Ở cái tuổi lẽ ra đã được nghỉ ngơi, NSƯT Kim Xuyến vẫn tất bật vừa đi đóng phim, quay quảng cáo, vừa chăm sóc chồng. Hình ảnh bà tự lái xe máy chở chồng ra công viên dạo bộ từng khiến nhiều người xúc động. Có những lúc tủi thân, mệt mỏi, nhưng bà vẫn cố gắng làm tròn bổn phận người vợ, vì nghĩa tình mấy chục năm gắn bó và cũng để làm gương cho con cháu.

Chia sẻ với VnExpress, bà từng nói thẳng thắn: "Đừng nói tôi khỏe hơn chồng, tuổi này ai chả mong được xoa bóp, nghỉ ngơi, không ai muốn hầu hạ người khác cả".

Sau 18 năm nằm một chỗ, chồng NSƯT Kim Xuyến qua đời. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bà vẫn không giấu được cảm giác trống trải. Chia sẻ với báo Dân Trí, nữ nghệ sĩ nói luôn mang theo ảnh của chồng trong ví để đi đâu cũng có cảm giác ông bảo vệ mình.

NSƯT Kim Xuyến chăm sóc chồng suốt 18 năm ông bị tai biến

Tuổi ngoài 80 lương hưu 5 triệu và "mỏ vàng" ở Đức

Hiện tại, ở ngoài tuổi 80, NSƯT Kim Xuyến đang hưởng mức lương hưu khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Với nhiều người, sống giữa Hà Nội với mức thu nhập này là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không quá nặng gánh kinh tế vì con cái luôn quan tâm, chăm lo cho mẹ, đồng thời bà vẫn được mời đóng phim.

Hai cô con gái lớn của bà đã định cư ở Đức nhiều năm. Cậu con trai sau khi tốt nghiệp đại học thì công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đây, khi sức khỏe còn cho phép, mỗi năm bà đều sang Đức thăm con cháu. Những năm gần đây, thấy mẹ yếu đi, các con lại thu xếp về Việt Nam thăm bà thường xuyên.

NSƯT Kim Xuyến tự hào chia sẻ với Dân Việt: "Tôi có một ‘mỏ vàng’ ở Đức, thiếu tiền là nói một tiếng các con gửi về ngay". Bà kể, khi chồng còn sống, các con thường gửi tiền về để mẹ chăm bố. Có thời điểm, con gái còn gửi tiền để bà mua một căn chung cư cho thuê, lấy tiền sinh hoạt và thuốc men. Sau khi chồng mất, các con lại khuyên bà bán nhà, gửi tiết kiệm để hưởng lãi hàng tháng, an tâm tuổi già.

Dù con cái nhiều lần khuyên nghỉ ngơi, NSƯT Kim Xuyến vẫn không rời xa nghệ thuật. Với bà, diễn xuất không chỉ là nghề mà còn là niềm vui sống. Bà cũng giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và trân trọng từng ngày được sống với đam mê.