Tình trạng hiện tại của sao nam Việt bị suy kiệt sức khỏe, gọi luật sư làm di chúc gấp

Trong một chương trình, S.T Sơn Thạch gây lo lắng khi lần đầu tiết lộ gặp biến cố về sức khỏe, không thể ngồi dậy vào năm 2025. Thậm chí ở thời điểm đó, nam ca sĩ đã liên hệ với luật sư để lập di chúc.

Trên trang cá nhân, S.T Sơn Thạch mới đây đã lên tiếng chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại. Anh cho biết sức khỏe đã hồi phục và gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm hỏi thăm. S.T Sơn Thạch viết: "Xin chào cả nhà. S.T Sơn Thạch xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, hỏi thăm trong thời gian vừa qua.

Thật sự khi chia sẻ câu chuyện, S.T Sơn Thạch chỉ mong muốn truyền đạt rằng mọi người nên trân trọng sức khỏe của mình, tận hưởng mọi điều có thể bên người thân, bạn bè. Đó là những thứ còn quý giá hơn tiền bạc. Hiện nay, S.T Sơn Thạch cũng đã hồi phục sức khỏe, rất hừng hực để chào đón 2026 hoạt động nhiệt huyết. Mọi người đừng lo lắng nữa nhé".

S.T Sơn Thạch chia sẻ gặp phải biến cố về sức khỏe vào năm 2025. Nguồn: Chuyến xe tri kỷ

Nam ca sĩ mới đây tiết lộ sức khỏe đã ổn định, sẵn sàng hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Chia sẻ trong chương trình, S.T Sơn Thạch cho biết phải ghi âm bản di chúc ở điện thoại vì sức khỏe yếu đi. Anh chia sẻ: "Có 1 sự kiện trong năm 2025 xảy ra, đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ. Tôi chưa bao giờ viết di chúc hết. Năm 2025 tôi đột nhiên trở bệnh rất nặng. Nó là 1 quá trình khá dài và tự nhiên cảm giác mình phải làm điều đó thôi.

Lúc đó tôi không đủ khỏe để ngồi viết mặc dù lúc đó đã hẹn luật sư rồi. Trước khi nhập viện anh phải thu lại tất cả thứ anh muốn làm viết trong di chúc trong ghi âm điện thoại. Bây giờ không dám nghe lại luôn. Thật sự lúc đó cảm giác sức khỏe cạn kiệt rồi. Lúc đó cây năng lượng không còn. Lúc đó là một khoảnh khắc đáng sợ của tôi".

Thời điểm bệnh nặng, S. T Sơn Thạch đã liên hệ với luật sư để làm di chúc. Ảnh: FBNV

S.T Sơn Thạch tên thật là Nguyễn Cao Sơn Thạch, sinh năm 1990. Anh được công chúng biết đến rộng rãi khi là thành viên của nhóm nhạc nam 365 ra mắt vào năm 2010. Sau khi nhóm tan rã năm 2016, nam ca sĩ theo đuổi con đường solo.

Không chỉ ghi dấu ấn trong âm nhạc, S.T Sơn Thạch còn khẳng định bản thân qua hàng loạt chương trình truyền hình thực tế. Anh từng giành quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016, giải Vàng The Remix 2017 và tiếp tục chinh phục ngôi vị cao nhất tại Cuộc đua kỳ thú 2019. Song song đó, nam nghệ sĩ còn lấn sân diễn xuất với nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Cô Ba Sài Gòn (2017), Gái già lắm chiêu 2 (2018), Lấy vợ cho bà (2018) và Gạo nếp gạo tẻ 2 (2020).

S.T Sơn Thạch từng hoạt động trong nhóm nhạc đình đám 365daband. Ảnh: FBNV