Tình trạng hiện tại của NS Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Minh Ngọc |

Trong thời gian điều trị bệnh, nhiều thông tin sai lệch về NS Huỳnh Anh Tuấn đã bị lan truyền trên mạng xã hội.

Vào những năm 1990, nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn là cái tên sáng giá được nhiều khán giả yêu mến. Tuy nhiên vào tháng 7/2025, nghệ sĩ bất ngờ bị đột quỵ và phải tạm ngưng xuất hiện trước công chúng để chuyên tâm chữa trị bệnh.

Sau khi điều trị bệnh 2 tháng, nghệ sĩ đã lộ diện trở lại trên mạng xã hội trong clip nấu ăn cùng với quản lý. Trên kênh TikTok, NS Huỳnh Anh Tuấn thời gian qua vẫn xuất hiện đều đặn, hỗ trợ việc nấu ăn. Có thể thấy sau thời gian điều trị vậy lý trị liệu tại bệnh viện, sức khỏe của nghệ sĩ đã có tiến triển tốt.

Quản lý từng chia sẻ về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn: "Sau khi điều trị tích cực, anh vượt qua nguy hiểm và dần phục hồi. Bác sĩ đã cho anh xuất viện. Anh đang điều trị, tập luyện, mọi thứ khả quan và anh Tuấn có thể trở lại được".

Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ vào tháng 7/2025. Ảnh: FBNV

Sau thời gian điều trị, sức khỏe của nghệ sĩ đang dần hồi phục, có thể nói chuyện trôi chảy. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, NS Huỳnh Anh Tuấn thường xuyên xuất hiện trong các clip hướng dẫn nấu ăn của quản lý. Ảnh: FBNV

Trong thời gian điều trị bệnh, nghệ sĩ từng vướng phải nhiều thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Trước những bài đăng không đúng sự thật từ một số fanpage khiến khán giả lo lắng, phía diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã phải lên tiếng đính chính.

Quản lý cho biết nam diễn viên không rơi vào tình trạng nguy kịch, sức khỏe đang từng bước hồi phục sau cơn đột quỵ, nguyên nhân xuất phát từ tuổi tác, áp lực công việc kéo dài cùng một số thói quen sinh hoạt phổ biến ở người lớn tuổi.

Trong thời gian điều trị bệnh, nhiều thông tin sai lệch về NS Huỳnh Anh Tuấn đã lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

NS Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, là gương mặt quen thuộc của dòng phim “mì ăn liền” đình đám từ thập niên 1990. Khi giai đoạn hoàng kim của dòng phim này dần khép lại, ông chuyển hướng sang mảng truyền hình và tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa...

Trong vài năm gần đây, NS Huỳnh Anh Tuấn ít xuất hiện trên màn ảnh, đồng thời cũng khá kín tiếng với truyền thông. Dù vậy, nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ khi lấn sân sang nền tảng TikTok, sáng tạo nội dung số với các video nấu ăn gần gũi, đời thường.

NS Huỳnh Anh Tuấn là gương mặt quen thuộc của dòng phim “mì ăn liền” đình đám từ thập niên 1990. Ảnh: FBNV

