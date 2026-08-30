Tình trạng hiện tại của nam ca sĩ kỳ cựu bị viện dưỡng lão ngược đãi, cơ thể hoại tử rơi vào nguy hiểm

Sự tắc trách, đối xử tệ bạc của viện dưỡng lão khiến nam nghệ sĩ này rơi vào tình cảnh đáng thương hai chân sưng đỏ, hoại tử nghiêm trọng đến lộ cả xương và mất hoàn toàn khả năng vận động.

Cuối tháng 7, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) xôn xao trước thông tin nam ca sĩ kỳ cựu Trương Vỹ Văn bị viện dưỡng lão ngược đãi. Ông trả khoảng 168 triệu đồng/tháng để dưỡng bệnh trong viện dưỡng lão, nhưng cuối cùng lại bị ngược đãi, không được chăm sóc, tắm rửa và hỗ trợ xuống giường vận động suốt 1 năm. Ngày vụ việc được phát hiện, Trương Vỹ Văn rơi vào tình cảnh đáng thương sụt cân dưới 50 kg, bị lở loét nghiêm trọng khắp người, hai chân sưng đỏ, hoại tử đến lộ cả xương và mất hoàn toàn khả năng vận động. Sau đó, Trương Vỹ Văn phải vào bệnh viện cấp cứu khẩn vì sức khỏe chuyển biến xấu, rơi vào nguy hiểm do bị nhiễm trùng sâu ở vùng thắt lưng và 2 chân.

Sau 1 tháng điều trị tích cực, vào ngày 30/8, Phương Tuấn - học trò kiêm quản lý - báo tin vui tình trạng của Trương Vỹ Văn đã khá hơn, tinh thần phấn chấn, không còn la hét vì cơn đau thể xác, và có thể uống canh, ăn trái cây khá ngon miệng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Trương Vỹ Văn vẫn nằm trên giường bệnh. Dù thân hình vẫn khá gầy gò, mái tóc bạc trắng và bộ râu phủ kín khuôn mặt khiến ông trông có phần tiều tụy, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn đáng kể so với trước.

Sức khỏe của Trương Vỹ Văn được cho biết đã được cải thiện, sắc mặt hồng hào hơn so với trước. Ảnh: On.

Theo Phương Tuấn, Trương Vỹ Văn vẫn đang nằm ở viện dưỡng lão từng bạc đãi ông. Tuy nhiên, cơ sở này đã chấn chỉnh hoạt động, chăm sóc Trương Vỹ Văn tận tình hơn trước rất nhiều sau khi bị Cục Phúc lợi Xã hội làm việc. Hiện, Trương Vỹ Văn chờ sắp xếp để được chuyển đến viện dưỡng lão công lập theo diện ưu tiên trong khoảng tháng 9.

Nam ca sĩ kỳ cựu từng bị viện dưỡng lão đối xử tệ bạc, không chăm sóc và tắm rửa cho ông suốt 1 năm. Ảnh: Xingtao.

Trương Vỹ Văn bước chân vào làng nhạc từ năm 1978 và là giọng ca vàng đình đám một thời. Bản thân ông không lập gia đình, chỉ có 1 cậu con trai nhưng quan hệ giữa cha con vô cùng xa cách, chẳng hề liên lạc với nhau. Lúc tuổi già, ốm đau ập đến khiến Trương Vỹ Văn thường xuyên phải nhập viện điều trị, thậm chí nhiều lần vào phòng cấp cứu khẩn cấp ICU. Do bệnh tật bủa vây, Trương Vỹ Văn đã tiêu tán sạch tiền tiết kiệm 400.000 NDT (1,36 tỷ đồng). Từ năm 2021, Trương Vỹ Văn đã được Cục Phúc lợi Xã hội hỗ trợ sinh hoạt.

Trương Vỹ Văn không còn tiền bạc cũng chẳng có người thân chăm sóc khi về già. Ảnh: Sina.

Nguồn: HK01, On