Tình trạng của vợ chồng Selena Gomez giữa tin ly hôn sau 1 năm cưới vì kẻ thứ ba

"Nhất cử nhất động" của vợ chồng Selena Gomez đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng sau khi thông tin họ ly hôn lan truyền khắp MXH.

Selena Gomez và Benny Blanco chính thức kết hôn vào ngày 27/9/2025 (giờ Mỹ) tại Santa Barbara, California. Đến nay cặp đôi đã về chung nhà được 1 năm. Thế nhưng, vào đúng kỷ niệm 1 năm ngày cưới, vợ chồng Selena Gomez và Benny Blanco bỗng dính tin đồn đổ vỡ. Theo 1 tài khoản MXH, nữ ca sĩ sinh năm 1992 quyết định chia tay chồng vì bị "cắm sừng". Thông tin này sau đó được cư dân mạng xác định là không đúng sự thật.

Đúng kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Selena Gomez và Benny Blanco dính tin đồn ly hôn. Ảnh: Getty Images.

Selena Gomez và Benny Blanco không lên tiếng đính chính mà dùng hành động trực tiếp để đập tan tin đồn họ tan nát vì kẻ thứ ba. Theo tờ People, sau khi nghi vấn tiêu cực về hôn nhân nổ ra, Benny Blanco đã đăng tải trên Instagram Story hình ảnh một miếng bánh cưới được cặp đôi bảo quản từ hôn lễ năm 2025. Chiếc bánh được đặt trên một chiếc đĩa màu hồng có dòng chữ "LOVE IS LOVE" (tạm dịch: Yêu là yêu thôi), kèm với dòng trạng thái: "Chiếc bánh một năm tuổi chưa bao giờ ngon đến thế". Nhà sản xuất âm nhạc kiêm tác giả sách nấu ăn cũng đăng một bức ảnh trong hôn lễ kèm dòng chia sẻ: "1 năm đã qua… cả đời còn phía trước…".

Trong khi đó, Selena Gomez lại đánh dấu kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng cách đăng lên Instagram Story một bức ảnh cô và Benny Blanco diện trang phục cưới, mỉm cười và khoác tay nhau. "Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, tình yêu của em. Em yêu anh nhiều như quãng đường đến mặt trăng và quay ngược lại", cô viết.

Việc cả Selena Gomez và Benny Blanco cùng công khai kỷ niệm 1 năm ngày về chung một nhà, đồng thời dành cho nhau những lời ngọt ngào, phần nào cho thấy cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn đang được duy trì trong không khí tình cảm và gắn bó, bất chấp những đồn đoán tiêu cực gần đây.

Ngay giữa lúc những nghi vấn tiêu cực về mối quan hệ xuất hiện, Benny Blanco đã đăng tải lên Instagram Story hình ảnh một miếng bánh cưới được hai vợ chồng anh cẩn thận giữ lại từ đám cưới năm 2025, đồng thời chia sẻ thêm 1 khoảnh khắc trong hôn lễ. Ảnh: Instagram.

Selena Gomez cũng có động thái đặc biệt nhân dịp cột mốc 1 năm ngày cưới. Nữ ca sĩ đăng lên Instagram Story hình ảnh cô và Benny Blanco diện trang phục cưới, cùng mỉm cười và trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Ảnh: Instagram.

Trước đó, Benny Blanco từng tiết lộ trên chương trình Today with Jenna & Sheinelle rằng anh và Selena Gomez đã lên kế hoạch kỷ niệm cột mốc đặc biệt này bằng cách thưởng thức phần bánh cưới được giữ lại từ hôn lễ. Đây vốn là một truyền thống có từ hàng thế kỷ, khi các cặp vợ chồng lưu giữ một phần bánh cưới để ăn vào dịp kỷ niệm 1 năm, với ý nghĩa cầu chúc may mắn và hôn nhân viên mãn.

Tuy nhiên, chiếc bánh cưới của Selena Gomez và Benny Blanco lại từng gặp một sự cố dở khóc dở cười. Theo lời Benny Blanco, Martin Short - bạn diễn kiêm bạn thân của Selena Gomez - đã vô tình ăn mất một phần bánh vì tưởng đó chỉ là chiếc bánh mô hình được đặt làm đạo cụ. Sau đó, chiếc bánh phải được ghép lại, và cặp đôi chỉ còn 6 miếng bánh để mang về nhà bảo quản cho ngày kỷ niệm.

Việc thưởng thức phần bánh cưới được giữ lại từ hôn lễ để kỷ niệm 1 năm ngày cưới đã được cặp đôi lên kế hoạch từ sớm. Ảnh: Getty Images.

Vào ngày 28/9, mạng xã hội X bỗng dậy sóng với thông tin Selena Gomez đổ vỡ hôn nhân với Benny Blanco. Điều khiến dân tình hoang mang hơn nữa là chủ bài đăng còn chia sẻ video quay lại cảnh giọng ca 9X khóc nức nở trong livestream trên Instagram vào lúc rạng sáng. Khi đó, Selena Gomez nghẹn ngào tố cáo Benny Blanco phản bội cô, lén lút qua lại với TikToker 21 tuổi vào đúng kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Vì tình nhân, Benny Blanco còn bỏ mặc Selena ở Italy rồi chạy đi nghỉ dưỡng lãng mạn cùng nữ influencer kia.

"Lúc này tôi thực sự rất đau lòng. Trái tim tôi hoàn toàn tan nát. Tôi đã dành tất cả cho anh ấy và chịu đựng chuyện anh ấy nhiều lần ngoại tình. Đây không phải lần đầu… Tôi nghĩ đã quá đủ với cuộc hôn nhân này. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc và chuyển đến một căn hộ mới ở New York (Mỹ). Tôi và Benny Blanco đến đây là kết thúc", chủ bài đăng chia sẻ tuyên bố ly hôn của Selena Gomez. Người này còn đăng tải bức ảnh Benny Blanco ôm ấp nhân tình trên du thuyền hạng sang.

Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng được người hâm mộ nữ ca sĩ làm sáng tỏ. Tin vợ chồng Selena Gomez - Benny Blanco tan nát vì người thứ ba là giả. Hình ảnh tình tứ của Benny Blanco với cô TikToker 21 tuổi nhiều khả năng do AI tạo ra. Bức ảnh gốc vốn là ảnh đi nghỉ dưỡng của nhà sản xuất âm nhạc và bà xã Selena Gomez. Trong khi đoạn clip khóc lóc của Selena Gomez thực chất có từ năm 2025, và nội dung người đẹp sinh năm 1992 nói cũng không liên quan gì đến hôn nhân của cô với Benny Blanco. Kiểm tra kỹ hơn khán giả cũng phát hiện không có bất kỳ tờ báo nào ở Mỹ đưa tin về việc Benny Blanco ngoại tình và Selena Gomez livestream tuyên bố ly hôn chồng trong những ngày qua.

Thông tin Selena Gomez ly hôn vì bị chồng cắm sừng được xác định là tin giả. Ảnh: X.

Selena Gomez và nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco có danh tiếng lẫn tài sản kém hơn cô rất nhiều, công khai hẹn hò vào tháng 12/2023. Sau đó, cả 2 thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định Benny Blanco đối xử tốt với cô hơn bất kỳ ai trên hành tinh này và gọi mối tình mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô.

Cuối tháng 9/2025, Selena Gomez và Benny Blanco cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ, nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè, dàn sao hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello...

Cặp đôi được cho biết đã chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm. Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Ở 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, họa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.

Selena Gomez - Benny Blanco cưới sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: Instagram

Nguồn: People