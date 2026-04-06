Tình trạng của Thiện Nhân giữa lúc gia đình cầu cứu, thông báo khẩn tìm kiếm vì mất liên lạc

Mới đây, thông tin về ca sĩ Thiện Nhân bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi gia đình cô lên tiếng cầu cứu, cho biết đã mất liên lạc với cô trong thời gian dài. Sự việc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, đặc biệt khi Thiện Nhân từng trải qua nhiều biến cố trong đời sống cá nhân.

Sự việc gia đình Thiện Nhân lên tiếng cầu cứu, thông báo khẩn tìm nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng của cô

Theo chia sẻ của người thân Thiện Nhân, sau khi xảy ra mâu thuẫn và dọn ra sống riêng, nữ ca sĩ vẫn giữ liên lạc với gia đình trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, mọi kết nối gần như bị cắt đứt. Các cuộc gọi, tin nhắn gửi đến số điện thoại của cô đều không nhận được phản hồi, thậm chí rơi vào tình trạng không liên lạc được.

Không chỉ vậy, gia đình cũng cố gắng tìm cách liên hệ với Ngân Trác – người yêu đồng giới của nữ ca sĩ nhưng cũng không thành công. Các tài khoản mạng xã hội của Thiện Nhân cũng "im lìm", không cập nhật thông tin mới, càng làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Trước tình hình này, anh trai của nữ ca sĩ đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội với mong muốn sớm nhận được phản hồi từ em gái. Người này cho biết gia đình đã giữ im lặng suốt gần 4 năm qua để tránh ồn ào, nhưng lần này buộc phải lên tiếng vì sự việc có nhiều yếu tố nhạy cảm. Trong trường hợp không thể liên lạc, gia đình dự kiến sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Đại diện nữ ca sĩ cho biết, cô vẫn ổn và đang tập trung vào bản thân và con đường tu tập

Giữa lúc dư luận hoang mang, phía quản lý của Thiện Nhân đã chính thức lên tiếng, phủ nhận thông tin nữ ca sĩ mất tích. Thông qua page chính thức, đại diện của Thiện Nhân cho biết nữ ca sĩ hiện vẫn an toàn và có cuộc sống ổn định, đồng thời mong mọi người không suy diễn quá mức.

"Quản lý Minh Phương thay mặt Thiện Nhân xin được cảm ơn quý báo đã luôn yêu thương và quan tâm đến Thiện Nhân. Hiện tại, Nhân muốn tập trung cho bản thân và đi theo Hạnh Nguyện của riêng Nhân. Nhân đang rất khỏe cuộc sống ổn định không có chuyện gì xảy ra. Thương cô bé của tui lúc nào cũng bị người khác tạo sóng gió", quản lý này viết.

Chia sẻ thêm với VietNamNet, đại diện của Thiện Nhân cho biết thêm, sau những mâu thuẫn kéo dài, nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống riêng, tập trung vào bản thân và con đường tu tập. Đồng thời, người quản lý này cũng khẳng định Thiện Nhân đã trưởng thành, đủ khả năng tự quyết định cuộc sống của mình và mong công chúng không bị ảnh hưởng bởi các thông tin một chiều.

Thiện Nhân sinh năm 2002, được biết đến khi đăng quang chương trình Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, cô nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt ca khúc mang âm hưởng dân ca như Vùng lá me bay, Duyên phận, Chuyện đêm mưa…

Tuy nhiên, những năm gần đây, đời tư của nữ ca sĩ lại vướng nhiều ồn ào, đặc biệt là mâu thuẫn với gia đình sau khi công khai chuyện tình cảm. Quyết định dọn ra sống riêng và cắt đứt liên lạc từng khiến dư luận nhiều lần tranh cãi.

Hiện tại, dù phía gia đình và đại diện có những thông tin trái chiều, tình trạng của Thiện Nhân vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Người hâm mộ hy vọng mọi khúc mắc sẽ sớm được giải quyết, để nữ ca sĩ có thể ổn định cuộc sống và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.