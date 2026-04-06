HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tình trạng của NS Hoài Linh sau khi lộ ảnh một mình trong bệnh viện

Minh Ngọc |

Sau lùm xùm, danh hài gần như rút khỏi showbiz, chọn cuộc sống kín tiếng.

Năm 2021, NS Hoài Linh vướng ồn ào từ thiện, trở thành tâm điểm tranh luận mạng xã hội. Nhiều dự án nghệ thuật của nghệ sĩ đã bị đóng băng. Sau lùm xùm, danh hài gần như rút khỏi showbiz, chọn cuộc sống kín tiếng. Thi thoảng, NS Hoài Linh mới lộ diện ở một số sự kiện.

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện casting một dự án phim ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ mặc trang phục giản dị, đội mũ lưỡi trai. Tại đây, NS Hoài Linh thoải mái giao lưu và chụp hình chung với netizen. Khi kết thúc sự kiện, nghệ sĩ còn tự lái xe máy rời khỏi địa điểm.

Nghệ sĩ mặc trang phục giản dị, tự lái xe máy ra về. Nguồn: Chum Chum

Vào giữa tháng 3 vừa qua, những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Hoài Linh một mình xuất hiện tại bệnh viện bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Trong ảnh, nam nghệ sĩ diện trang phục giản dị quen thuộc, lặng lẽ di chuyển trong khuôn viên. Dù được chụp từ xa với góc máy không quá rõ, vóc dáng và phong cách đặc trưng của anh vẫn dễ dàng nhận ra.

Hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện trong một bệnh viện từng gây xôn xao mạng xã hội vào tháng 3 vừa qua. Ảnh: Tổng hợp

Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ còn góp phần nâng đỡ nhiều gương mặt trẻ như Trường Giang, Trấn Thành, Nam Thư và cả Dương Triệu Vũ – em ruột theo đuổi ca hát. Bên cạnh sân khấu hài, Hoài Linh còn hoạt động đa dạng ở vai trò MC, giám khảo gameshow và diễn viên điện ảnh.

Hoài Linh từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu vào năm 2021 và phải điều trị trong thời gian dài. Đến năm 2024, nghệ sĩ cho biết bệnh có dấu hiệu di căn nhẹ, buộc anh phải duy trì thuốc lâu dài, đồng thời đối mặt với tình trạng mất ngủ kéo dài hơn 20 năm.

Nghệ sĩ Hoài Linh từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu vào năm 2021. Ảnh: Tổng hợp

Tags

Hoài Linh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại