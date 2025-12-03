Tình trạng của Nhật Kim Anh

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn là một doanh nhân khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ các bài đăng gây xôn xao về tên của Nhật Kim Anh có tiêu đề như "Nhật Kim Anh bị bắt", "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố"... Là sao nữ được quan tâm trong showbiz nên thông tin này ngay lập tức gây hoang mang.

Trước thông tin sai lệch này, Nhật Kim Anh đã gấp rút có động thái đính chính trên mạng xã hội. Nữ diễn viên 8x đăng tải hình ảnh đi chùa cùng người thân và nhắn nhủ tới khán giả hãy nâng cao cảnh giác tới thông tin giả. Cô viết: "Cả nhà yêu thương ơi. Hãy chọn lọc thông tin chính thống coi. Đừng coi những thông tin bịa đặt câu view nhé".

Cái tên Nhật Kim Anh gây xôn xao khi vướng nghi vấn đã bị bắt

Nữ diễn viên 8x sau đó đã gấp rút lên tiếng đính chính trên mạng xã hội

Khoảng 1 tháng trước, Nhật Kim Anh cũng từng phải lên tiếng gấp khi mạng xã hội xuất hiện một tài khoản giả mạo tên tuổi của cô. Tài khoản này đã liên tục đăng tải hình ảnh trong quá khứ của cô bên chồng cũ. Trong khi đó, doanh nhân Bửu Lộc đang có bạn gái mới. Sự việc này gay aanrh hưởng không nhỏ tới hình ảnh và danh dự của Nhật Kim Anh.

Liên hệ với nữ diễn viên, cô chia sẻ với chúng tôi: "Những thông tin đang được lan truyền hoàn toàn vô căn cứ, không đúng sự thật. Tài khoản Facebook đang phát tán các nội dung này là giả mạo, không thuộc quyền sở hữu hay quản lý của Nhật Kim Anh. Mọi phát ngôn chính thức của nữ diễn viên chỉ được đăng tải trên các nền tảng có dấu xác minh (tick xanh)".

Nhật Kim Anh trước đó cũng từng phải lên tiếng gấp khi mạng xã hội xuất hiện một tài khoản giả mạo tên tuổi

Dù có sự nghiệp thăng hoa, đường tình duyên của Nhật Kim Anh lại khá lận đận. Sau khi ly hôn, cô và chồng cũ từng rơi vào quãng thời gian căng thẳng khi liên tục đưa nhau ra tòa để tranh giành quyền nuôi con trai. Trải qua nhiều tháng tranh chấp, Nhật Kim Anh chấp nhận quyết định của tòa án và để con sống cùng gia đình nhà nội. Hiện tại, mối quan hệ giữa nữ diễn viên và doanh nhân Bửu Lộc đã trở nên thoải mái và cởi mở hơn trước.

Đến tháng 12/2024, Nhật Kim Anh bất ngờ thông báo đang mang thai lần hai. Cô cho biết đã thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) và phải trải qua nhiều khó khăn suốt thai kỳ. Khi chính thức chia sẻ tin vui, nữ ca sĩ đã ở giai đoạn cuối của quá trình mang thai. Tháng 1/2025, Nhật Kim Anh hạnh phúc đón con thứ hai và nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ khán giả, bạn bè lẫn đồng nghiệp.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn lấn sân sang kinh doanh