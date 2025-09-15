Tinh tinh 2 tuổi “nghiện” điện thoại, vườn thú phải phát đi cảnh báo khẩn

Mới đây, một cư dân mạng đăng tải thông tin cho biết có du khách đã đưa điện thoại cho chú tinh tinh nổi tiếng mang tên Ding Ding tại Vườn thú Thượng Hải (Trung Quốc) xem. Đoạn video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự bàn luận sôi nổi.

Trước phản ánh này, phía Vườn thú Thượng Hải đã đưa ra lời nhắc nhở: “Xin mọi người đừng cho động vật xem điện thoại.”

Chú tinh tinh nổi tiếng mang tên Ding Ding xem điện thoại

Trao đổi với phóng viên, đại diện vườn thú cho biết việc ngăn chặn du khách cho Ding Ding xem màn hình là nhằm bảo vệ sức khỏe của nó. “Khách tham quan thường xuyên cho nó xem điện thoại có thể khiến thị lực của nó bị tổn hại, đồng thời làm nó trở nên bồn chồn, từ đó dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác”, đại diện nói.

Trong video được chia sẻ, có người áp sát màn hình điện thoại vào vách kính chuồng, khiến Ding Ding chăm chú theo dõi. Ngay bên cạnh khu vực này thực tế đã có bảng nhắc nhở rõ ràng với nội dung: “STOP! STOP! (Dừng lại) Đừng cho tôi xem điện thoại.”

Theo thông tin công khai, Ding Ding sinh ngày 19/1/2023, là một cá thể tinh tinh được nuôi dưỡng tại Vườn thú Thượng Hải. Đến ngày 15/4/2025, nó bất ngờ trở thành “ngôi sao mạng” sau khi đoạn video ghi lại cảnh uống sữa ngoan ngoãn của nó được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến.

Nguồn: gmw.cn