HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tinh tinh 2 tuổi “nghiện” điện thoại, vườn thú phải phát đi cảnh báo khẩn

Phạm Trang |

Chú tinh tinh 2 tuổi Ding Ding ở Vườn thú Thượng Hải gây xôn xao khi bị cấm xem smartphone (điện thoại thông minh) vì lo ngại ảnh hưởng thị lực và sức khỏe.

Mới đây, một cư dân mạng đăng tải thông tin cho biết có du khách đã đưa điện thoại cho chú tinh tinh nổi tiếng mang tên Ding Ding tại Vườn thú Thượng Hải (Trung Quốc) xem. Đoạn video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự bàn luận sôi nổi.

Trước phản ánh này, phía Vườn thú Thượng Hải đã đưa ra lời nhắc nhở: “Xin mọi người đừng cho động vật xem điện thoại.” 

Chú tinh tinh nổi tiếng mang tên Ding Ding xem điện thoại

Trao đổi với phóng viên, đại diện vườn thú cho biết việc ngăn chặn du khách cho Ding Ding xem màn hình là nhằm bảo vệ sức khỏe của nó. “Khách tham quan thường xuyên cho nó xem điện thoại có thể khiến thị lực của nó bị tổn hại, đồng thời làm nó trở nên bồn chồn, từ đó dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác”, đại diện nói.

Trong video được chia sẻ, có người áp sát màn hình điện thoại vào vách kính chuồng, khiến Ding Ding chăm chú theo dõi. Ngay bên cạnh khu vực này thực tế đã có bảng nhắc nhở rõ ràng với nội dung: “STOP! STOP! (Dừng lại) Đừng cho tôi xem điện thoại.”

Theo thông tin công khai, Ding Ding sinh ngày 19/1/2023, là một cá thể tinh tinh được nuôi dưỡng tại Vườn thú Thượng Hải. Đến ngày 15/4/2025, nó bất ngờ trở thành “ngôi sao mạng” sau khi đoạn video ghi lại cảnh uống sữa ngoan ngoãn của nó được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến.

Nguồn: gmw.cn

Khách Việt kể chuyện du lịch 1 nước ngay cạnh Việt Nam, nhận xét: Dùng được tiền Việt, có cả Xanh SM
Tags

Trung Quốc

Sở thú

nghiện điện thoại

Tinh tinh

vườn thú Thượng Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại