Tình tiết mới vụ "mỹ nam Trung Quốc" ngã lầu tử vong: 17 người uống hết 38 chai, 8 nghi phạm đã "lên đồn" nhưng có người nói dối?

Trong tuần qua, thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung ngã lầu tử vong đã khiến công chúng vô cùng bàng hoàng và đau xót. Từ đây, xuất hiện nhiều nghi vấn quanh nguyên nhân cái chết của nam thần màn ảnh này.

Đến nay, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện 1 bài đăng được cho là hé lộ những tình tiết mới của vụ án. Theo đó, địa điểm tổ chức tiệc tối hôm đó là penthouse thuộc khu chung cư cao cấp, quận Triều Dương, Bắc Kinh. Chủ nhân căn nhà là biên kịch Triệu, bạn thân nhiều năm của Vu Mông Lung kiêm tác giả nhiều bộ phim chiếu mạng nổi tiếng.

Theo CCTV từ ban quản lý tòa nhà, bữa tiệc kéo dài từ 20h15 tối hôm trước đến 2h40 sáng hôm sau. Đồ uống tiêu thụ đêm đó gồm có 10 chai rượu mạnh, 24 chai bia, 4 chai vang đỏ - trong đó có một chai Chateau Lafite Rothschild 1982 do một đại gia tặng. Có tổng cộng 17 người tham dự. Cô lao công kể lại khi dọn dẹp vào hôm sau, cả phòng khách nồng nặc mùi rượu, trên ghế sofa còn có vết nôn, thùng rác chứa đầy chai rượu rỗng và khăn giấy đã dùng.

Vu Mông Lung qua đời trong đêm dự tiệc ở tầng cao

CCTV từ thang máy hé lộ lúc 1h50 sáng, Vu Mông Lung được 2 người đàn ông đỡ vào thang máy, mặt tái nhợt, chân tay mềm nhũn, miệng lẩm bẩm "Không uống nữa". Quản lý họ Lưu thì thúc giục "Chén cuối đi, đừng làm mọi người mất hứng".

Đạo diễn Vương phủ nhận có mặt tại hiện trường nhưng CCTV cho thấy ông ta ngồi ngay cạnh Vu Mông Lung. Sau khi nam diễn viên qua đời, người này lập tức tuyên bố: "Tôi và Vu Mông Lung không có quan hệ riêng, tối hôm đó tôi ở nhà sửa kịch bản, không ra ngoài". Nhưng CCTV ở sảnh lại 1 lần nữa bóc trần đạo diễn Vương bước vào thang máy lúc 21h27 tôi, mặc vest, cầm theo 2 chai rượu. Đến 2h03 sáng, đạo diễn này vội vã rời đi 1 mình, đến mức va vào xe đẩy lao công.

Người quản lý họ Lưu cũng rất khả nghi. 1 giờ trước vụ việc, anh ta nghe 3 cuộc điện thoại từ 1 nhân vật bí ẩn. Lúc đó, Vu Mông Lung đã rất khó chịu vì rượu. Cuộc gọi cuối lúc 2h10 sáng, nghe xong thì người này lập tức thúc giục mọi người rời đi. Đáng nói, cả 3 cuộc gọi đều đến từ 1 số ảo, số đã bị hủy sau vụ việc.

Hành tung những người xung quanh nam diễn viên rất đáng ngờ

Vào ngày từ 3 sau vụ việc, chủ nhân căn nhà - biên kịch Triệu đột ngột chuyển nhà trong đêm. Hàng xóm kể có 4 người đàn ông mặc đến vào lúc 4h sáng, chuyển nhiều thùng giấy ra ngoài. Biên kịch Triệu trông rất hoảng hốt, liên tục xem điện thoại, sau đó lên một chiếc SUV đen không biển số. Cảnh sát xác nhận biên kịch Triệu hiện mất tích, tín hiệu điện thoại cuối cùng xuất hiện ở một thị trấn hẻo lánh tại Hà Bắc rồi biến mất. Hiện nhóm chuyên án đã thu giữ toàn bộ chứng cứ CCTV và triệu tập 8 người để điều tra.

Bài đăng này ngay lập tức làm mạng xã hội Weibo dậy sóng, kéo theo vô số tranh luận. Nhiều người tỏ ra kinh hãi trước những tình tiết trong vụ việc này. Cùng với nhiều dấu hiệu bất thường khác, họ cho rằng Vu Mông Lung đã bị sát hại dã man chứ không phải qua đời do tự tử hay tai nạn. Số khác thì bình tĩnh chờ kết quả điều tra của cảnh sát, làm rõ chân tướng sự việc.

Cái chết của Vu Mông Lung vẫn còn là ẩn số