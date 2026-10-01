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Tình tiết mới vụ cơ phó đâm cơ trưởng Flydubai

Bình Giang
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CNN dẫn các nguồn tin Israel cho biết, cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của Flydubai có khả năng hành động một mình.

Tình tiết mới vụ cơ phó tấn công cơ trưởng Flydubai gây chấn động năm 2026 - Ảnh 1.

Chân dung cơ phó Hamam al-Hammami trong vụ tấn công trên chuyến bay của Flydubai

Các điều tra viên nhiều nước vẫn đang làm rõ động cơ của đối tượng, nhưng một quan chức Israel tiết lộ thông tin từ cuộc điều tra cho thấy nghi phạm đã hành động đơn độc.

Theo nguồn tin khác từ Israel, cho đến thời điểm này Israel chưa tìm thấy bất kỳ mối liên hệ giữa nghi phạm với một tổ chức hay chính phủ nào. Cả 2 nguồn tin đều nhấn mạnh đây là nhận định của họ cho đến thời điểm hiện tại.

UAE và Israel đều đang điều tra vụ việc. Bộ Nội vụ Ả-rập Xê-út, nơi chiếc máy bay đã hạ cánh khẩn cấp, cũng đang tiến hành điều tra.

Bộ trưởng Tư pháp UAE Hamad Saif Al Shamsi cho biết, cơ phó đã cố giành quyền kiểm soát máy bay bằng cách tấn công đồng nghiệp bằng chiếc rìu có sẵn trên máy bay. Ông gọi đây là “hành động khủng bố”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng nghi phạm đã “trải qua quá trình truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan”, nhưng không cho biết cụ thể.

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nghi phạm có thể có liên hệ với Iran, “dựa trên những gì tôi đang nghe”, nhưng ông cũng không giải thích cụ thể.

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai đã suýt xảy ra thảm họa trong hành trình từ Dubai tới Israel, khi máy bay lao xuống hàng nghìn mét chỉ trong vài phút, trong lúc cơ trưởng bị tấn công.

Mặc dù bị thương, cơ trưởng Smit Machchhar vẫn cố gắng mở khóa cửa buồng lái và ra hiệu cầu cứu cho hành khách và phi hành đoàn. Một số hành khách đã dũng cảm lao vào buồng lái để giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Nghi phạm Hamam al-Hammami là công dân Oman. Người này từng bị cho thôi việc tại hãng hàng không quốc gia Oman vào năm ngoái vì quan điểm cực đoan.

Một quan chức Israel cho biết al-Hammami mới làm việc cho Flydubai trong 8 tháng.

Theo nguồn tin khác, đối tượng từng làm việc cho hãng hàng không Royal Air Maroc. Trong tuyên bố gửi tới AP, Air Maroc cho biết nghi phạm đã tham gia khóa đào tạo tại hãng trong 3 tháng của năm 2025, trong khuôn khổ quy trình tuyển dụng trước khi nhận việc, nhưng cuối cùng không được tuyển dụng.

Cảnh sát Liên bang Úc cũng cho biết cơ quan này đang điều tra các mối liên hệ của al-Hammami với Úc và sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào thời điểm phù hợp.

Lời khuyên cho tất cả các gia đình đang dùng khăn ướt thay vì rửa tay
Tags

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FlyDubai

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