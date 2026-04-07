Tỉnh thu 6.500 tỷ đồng nhờ du lịch, giàu top đầu cả nước, nhưng lại có mức sống rất rẻ

Dy Khoa

Đây là địa phương có quy mô kinh tế top đầu Việt Nam.

Theo thông cáo báo chí của Cục Thống kê, chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2025 cho thấy Tây Ninh nằm trong nhóm các địa phương có mức chi phí sinh hoạt thấp so với cả nước. Cụ thể, SCOLI của tỉnh đạt 93,51% so với Hà Nội (100), phản ánh mặt bằng giá hàng hóa và dịch vụ tại địa phương thấp hơn so với Thủ đô.

Trong khi duy trì mức chi phí sinh hoạt thấp, kinh tế Tây Ninh năm 2025 ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Theo báo Nhân Dân, GRDP của tỉnh tăng 9,52%, đứng thứ 8 cả nước và thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao.

Cơ cấu tăng trưởng cho thấy các khu vực kinh tế đều có mức tăng. Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng hơn 12%, khu vực dịch vụ tăng trên 8%, trong khi khu vực nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định.Quy mô kinh tế của Tây Ninh cũng đạt mức cao.

Theo số liệu được công bố, tổng GRDP năm 2025 của tỉnh vượt 345.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, xếp thứ 8 cả nước.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại và đầu tư tiếp tục tăng trưởng. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 31 tỷ USD, trong khi thu ngân sách nhà nước đạt trên 51.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách đạt trên 52.700 tỷ đồng, vượt xa dự toán Trung ương giao; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 31 tỷ USD, duy trì trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Bên cạnh kinh tế, các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Du lịch tiếp tục tăng trưởng bứt phá, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cả nước, năm 2025, ngành du lịch đón hơn 8,8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 6.500 tỷ đồng. Thành tựu này góp phần quảng bá hình ảnh Tây Ninh năng động, thân thiện, đồng thời tạo việc làm và nguồn thu ổn định cho người dân.

Theo báo Nhân Dân, kết quả tăng trưởng này đạt được trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, cho thấy sự phục hồi và phát triển của các ngành kinh tế tại địa phương.

