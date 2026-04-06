Tỉnh có mức sống rẻ nhất Việt Nam, chi phí sinh hoạt thấp hơn Hà Nội rất nhiều

Năm 2025, tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương có mức chi phí sinh hoạt thấp nhất cả nước, theo báo cáo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) do Cục Thống kê công bố. Với chỉ số SCOLI đạt 91,47% so với Hà Nội, Vĩnh Long đứng cuối bảng xếp hạng, đồng nghĩa với việc mặt bằng giá hàng hóa và dịch vụ tại đây thấp nhất Việt Nam.

SCOLI là chỉ tiêu phản ánh sự chênh lệch giá tiêu dùng giữa các địa phương, lấy Hà Nội làm mốc 100. Điều này có nghĩa là chi phí sinh hoạt tại Vĩnh Long thấp hơn khoảng 8,5% so với Thủ đô, một mức chênh lệch đáng kể trong bối cảnh giá cả tại các đô thị lớn liên tục tăng.

Trước đó, theo báo cáo SCOLI 2024 của Cục Thống kê, trước khi sáp nhập, ba tỉnh gồm Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre đều đã nằm trong nhóm có chi phí sinh hoạt thấp. Cụ thể, Vĩnh Long đạt 94,93%, Trà Vinh 94,41% và Bến Tre 92,30% so với Hà Nội.

Nền tảng kinh tế giúp duy trì chi phí thấp

Lý do chính giúp Vĩnh Long duy trì mức chi phí sinh hoạt thấp đến từ cấu trúc kinh tế đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là khu vực có lợi thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và thủy sản, với nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào và ổn định. Chính điều này giúp giá các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, hàng tiêu dùng và dịch vụ ăn uống luôn ở mức thấp hơn so với các đô thị lớn.

Ngoài ra, mức độ đô thị hóa tại Vĩnh Long còn tương đối thấp so với các trung tâm kinh tế như Hà Nội hay TP.HCM. Nhu cầu tiêu dùng không quá cao, áp lực lên giá nhà ở, dịch vụ và chi phí sinh hoạt cũng vì thế mà được kiểm soát tốt hơn. Theo Cục Thống kê, hầu hết các nhóm hàng từ may mặc, giao thông, giáo dục đến giải trí tại Vĩnh Long đều có mức giá thấp hơn mặt bằng chung cả nước.

Một yếu tố khác góp phần giữ giá thấp là chi phí logistics và phân phối. Với nguồn hàng sản xuất tại chỗ, đặc biệt là nông sản, chi phí vận chuyển và trung gian được giảm đáng kể, giúp giá bán đến tay người tiêu dùng thấp hơn so với các địa phương phụ thuộc vào nguồn cung từ xa.

Ở cấp độ vùng, Đồng bằng sông Cửu Long – nơi Vĩnh Long thuộc về – cũng là khu vực có mức giá sinh hoạt thấp nhất cả nước, với chỉ số SCOLI khoảng 95,11%, thấp hơn đáng kể so với vùng Đồng bằng sông Hồng (100%). Điều này cho thấy lợi thế chi phí không chỉ riêng Vĩnh Long mà mang tính hệ thống của cả khu vực.

Tiềm năng phát triển từ lợi thế chi phí thấp

Việc hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh thành tỉnh Vĩnh Long mới đã tạo ra một thực thể kinh tế có quy mô lớn hơn, với dân số trên 4,2 triệu người và diện tích hơn 6.200 km2 . Quy mô này giúp tăng khả năng thu hút đầu tư, đồng thời mở rộng thị trường nội địa.

Quan trọng hơn, sự hợp nhất này giúp tích hợp các lợi thế kinh tế: Bến Tre với thế mạnh dừa và nông sản, Trà Vinh với kinh tế ven biển và năng lượng, Vĩnh Long với vị trí trung tâm logistics nội vùng. Sự kết hợp này tạo ra nền tảng kinh tế đa dạng hơn, đồng thời vẫn duy trì đặc điểm chung là chi phí sinh hoạt thấp.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long, kinh tế địa phương năm 2025 duy trì đà tăng trưởng ổn định, với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 3,02%. Tổng thể, tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt khoảng 5,84%.

GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 85,31 triệu đồng/người/năm (tương đương 3.630 USD), tăng gần 13% so với năm trước . Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 70.900 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với năm 2024, cho thấy dòng vốn đầu tư đang gia tăng mạnh . Kim ngạch xuất nhập khẩu cũng đạt khoảng 5,66 tỷ USD, tăng trưởng trên 17% .

Theo định hướng phát triển, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10% trong năm 2026, với trọng tâm là đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao . Các khu công nghiệp, dự án năng lượng và hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh để tạo động lực tăng trưởng mới.

Lợi thế chi phí thấp tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp tỉnh thu hút đầu tư. Trong bối cảnh chi phí tại các đô thị lớn ngày càng tăng, các địa phương như Vĩnh Long có thể trở thành điểm đến mới cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến nông sản, công nghiệp nhẹ và dịch vụ.