Tỉnh sát TP HCM đang trở thành 'ngôi sao' BĐS, rao bao nhiêu nhà đều bán gần hết

Theo báo cáo của DKRA, trong tháng 4/2024, phân khúc căn hộ chung cư có sự cải thiện rõ nét về giao dịch. Theo đó, gần 1.600 căn hộ mới được mở bán tại thị trường bất động sản TP HCM và các tỉnh lân cận. Nguồn cung mới tăng mạnh gấp 3,8 lần so với tháng trước và gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2023, tập trung tại TP HCM, Bình Dương và Long An, các tỉnh giáp ranh còn lại không ghi nhận nguồn cung mới mở bán.



Tỷ lệ hấp thụ chung toàn thị trường ghi nhận mức 51%. Trong đó, Bình Dương lần lượt chiếm 80% tổng nguồn cung và 71% lượng tiêu thụ mới, phần lớn đến từ một dự án mở bán tại TP Dĩ An.

Cũng theo DKRA, sức mua bất động sản TP HCM và các tỉnh lân cận thấp hơn so với thị trường BĐS Hà Nội và khu vực phía Bắc. Một phần do thiếu đa dạng nguồn cung do ách tắc pháp lý, phần vì các tỉnh phía Bắc nói chung và bất động sản Hà Nội nói riêng vẫn đang trong giai đoạn "sốt nóng".

Thị trường căn hộ TP HCM và Hà Nội đang có diễn biến ngược pha.

Theo báo cáo của DatXanh Services, đà tăng giá vẫn tiếp diễn với loại hình căn hộ chung cư tại hầu hết các thị trường trên cả nước. Trong đó, mức tăng trưởng mạnh nhất thuộc về chung cư Hà Nội và các tỉnh lân cận với khoảng từ 3-5% so với tháng trước. Trung bình giá bán căn hộ chung cư Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh… từ 26-70 triệu đồng/m2.

Khu vực miền Trung với các thị trường trọng điểm như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Bình Định… đang có giá căn hộ ở tầm 27-100 triệu đồng/m2, tăng 3-5% so với tháng trước.

Còn chung cư TP HCM và vùng vệ tinh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu có giá bán chung cư tăng nhẹ, từ 2-3% và cũng dao động trong khoảng 28-81 triệu đồng/m2.

Nguồn cung trong các tháng tiếp theo được dự báo sẽ tiếp tục cải thiện hơn từ các dự án mới đang được truyền thông và công bố trong tháng 4/2024. Bên cạnh đó, chỉ số tâm lý người mua nhà có cải thiện và đều tin rằng thị trường đã bước qua vùng đáy.