"Tính sai hơn 1000 quả tên lửa" của Iran và giờ là cái giá phải trả

Tình báo Mỹ đã đánh giá thấp kho vũ khí của Iran hơn 1.000 tên lửa; các ước tính về tầm bắn sai lệch tới 50%, và hoàn toàn bị "việt vị" trước sự hiện diện của các thành phố quân sự dưới lòng đất.

Tính sai tên lửa

Hơn một tháng kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ, Iran không chỉ duy trì được khả năng phóng tên lửa đạn đạo mà còn gây kinh ngạc cho Hoa Kỳ và toàn khu vực về cả số lượng lẫn tầm bắn.

Việc Iran liên tục duy trì các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đang gây ra sự bế tắc cho Mỹ khi vẫn chưa thể khai thông eo biển Hormuz.

Theo 19fortyfive, cộng đồng tình báo Mỹ dường như đã đếm thiếu kho tên lửa của Iran hơn 1.000 quả. Trong một phiên điều trần công khai vào năm 2022, Tướng Kenneth McKenzie ước tính Iran sở hữu khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, tính đến tháng 6/2025, nước này đang sản xuất ít nhất 50 tên lửa mỗi tháng. Các cuộc không kích của Mỹ chỉ phá hủy được khoảng 1/3 số tên lửa của Iran. Lầu Năm Góc và Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) dường như đã đánh giá quá cao hiệu quả của các đợt tập kích và đánh giá thấp tổng kho vũ khí của đối phương.

Những sai lầm cũng bao vây các ước tính về tầm bắn và độ chính xác của tên lửa đạn đạo Iran. Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội (CRS) trước đó thường chấp nhận những tuyên bố của Iran về việc giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức khoảng 3.000 km.

Tuy nhiên, vào năm 2018, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố họ có thể mở rộng tầm bắn. Các quan chức Iran cũng nói về việc tăng cường độ chính xác khi tấn công mục tiêu. Việc Iran phóng hai tên lửa về phía Diego Garcia cho thấy các ước tính của Mỹ về tầm bắn đã sai lệch tới 50%.

Việc nhắm mục tiêu vào các cấu trúc an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh minh chứng rằng những tuyên bố của Iran về độ chính xác là không hề sáo rỗng. Việc cộng đồng tình báo Mỹ không dự đoán được việc Iran nhắm vào các khu công nghiệp tại các quốc gia như Qatar và Oman cũng là một thất bại tình báo điển hình.

Những "thành phố ngầm"

Mặc dù giờ đây các nhà phân tích đã hiểu rằng phần lớn hạ tầng tên lửa của Iran nằm sâu dưới lòng đất, nhưng lẽ ra điều này không nên gây bất ngờ.

Trong cuộc chiến Israel-Hezbollah năm 2006, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tìm cách xóa sổ kho vũ khí của Hezbollah ngay trong những giờ đầu tiên của cuộc chiến.

Nhìn lại, có vẻ như Hezbollah đã đánh lừa họ bằng các mục tiêu giả. Giống như việc Iran đang nhận được sự hỗ trợ từ Nga hiện nay, các báo cáo khi đó cho thấy Hezbollah đã nhận được sự trợ giúp từ một quốc gia khác nổi tiếng với kinh nghiệm và sự cẩn trọng trong việc che giấu các kho tên lửa thực sự.

Các kỹ sư nước này đã giúp tư vấn cho Hezbollah đào hầm xuyên qua các dãy núi và cố tình để vệ tinh, máy bay trinh sát của Israel chụp lại những đống đổ nát và máy ủi; chỉ khi nhìn lại, các nhà phân tích mới hiểu rằng đó là một màn kịch được sắp đặt.

Có vẻ như thay vì rút kinh nghiệm từ thất bại của Israel năm 2006, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đã tự tin cho rằng họ có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, thất bại trong việc ước tính số lượng và chất lượng kho vũ khí của Iran lại đặt ra những câu hỏi mới về hiệu quả dự báo của họ.



