Tính năng vượt trội của xe tăng thử nghiệm 'Đại bàng đen' đã được tiết lộ

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Object 640 "Đại Bàng Đen" (Black Eagle) của Nga, được phát triển vào những năm 1990, đã mang lại một cấp độ bảo vệ mới cho kíp lái, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã mô tả các tính năng của chiếc MBT thử nghiệm này.

"Đại bàng đen" là kết quả của quá trình hiện đại hóa toàn diện xe tăng T-80U của Liên Xô. Các chuyên gia từ phòng thiết kế của Nhà máy Kỹ thuật Vận tải Omsk được giao nhiệm vụ tăng cường đáng kể khả năng cơ động, hiệu quả chiến đấu cũng như mức độ bảo vệ.

Điểm đặc biệt của xe là được chia thành các khoang kín: khoang nhiên liệu, khoang chiến đấu và khoang điều khiển. Object 640 cũng được trang bị một module chứa đạn riêng biệt có thể tháo rời ở hốc phía sau tháp pháo.

Theo các nhà thiết kế, module gắn trên tháp pháo này đã tăng đáng kể cơ hội sống sót của kíp lái và giảm số lượng xe tăng bị tổn thất không thể khắc phục, khi tránh hiện tượng đạn nổ trong khoang, bất chấp việc cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu giảm xuống đáng kể

Xe tăng chiến đấu chủ lực Object 640 Black Eagle.

Những công trình sư cũng giảm thiểu nguy cơ mất xe do hỏa hoạn bằng phương pháp cách nhiệt và biệt lập hóa đối với bình nhiên liệu.

Nguyên mẫu xe tăng Black Eagle lần đầu tiên được công bố vào năm 1997, nhưng nó chưa bao giờ đưa vào sản xuất hàng loạt. Giới phân tích tin rằng những phát triển trong thiết kế này đã hình thành nền tảng ban đầu cho xe tăng T-14 Armata.

Vào tháng 5 năm 2024, tạp chí National Interest của Mỹ đã viết rằng xe tăng Object 195 của Liên Xô và Nga, được coi là tiền thân của T-14, có thể được trang bị pháo 152 mm và tháp pháo không người ngồi trong điều khiển, nó chia sẻ nhiều công nghệ với Object 640 "Black Eagle".