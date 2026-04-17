Trong bản cập nhật mới nhất của Zalo vào tháng 4/2026, ứng dụng nhắn tin này đã mang đến cho người dùng một tính năng hữu ích là trích xuất chữ từ ảnh. Động thái này nằm trong chiến lược phổ cập trí tuệ nhân tạo đến với người Việt trong năm 2026, tiếp nối thành công ấn tượng khi có đến 30% lượng người dùng nền tảng này đã thường xuyên sử dụng các tiện ích AI tính đến cuối năm 2025.

Trọng tâm của bản cập nhật mới nhất chính là tính năng AI sao chép chữ từ ảnh, mang đến giải pháp hoàn hảo cho các nhu cầu trao đổi thông tin hằng ngày. Giờ đây, thay vì phải hì hục gõ lại thủ công từng con số hay dòng chữ, người dùng có thể dễ dàng trích xuất mọi thông tin quan trọng như số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ nhà hay nội dung hóa đơn giấy tờ một cách chính xác tuyệt đối.

Điểm cộng lớn nhất của tính năng này là mọi thao tác đều được thực hiện trơn tru ngay trên khung chat Zalo mà không yêu cầu người dùng phải tải hình ảnh về máy, giúp tiết kiệm đáng kể dung lượng lưu trữ cũng như công sức thao tác.

Để sử dụng tính năng, bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhấn vào hình ảnh cần sao chép văn bản.

Bước 2: Chọn biểu tượng ở góc phải màn hình.

Bước 3: Nhấn giữ sao chép hoặc thực hiện các tác vụ khác như tra cứu, dịch thuật, tìm trên Web, chia sẻ,...

Bước 4: Di chuyển đến vị trí muốn dán văn bản đã sao chép để hoàn tất quá trình.

Để tận dụng tối đa công cụ này, người dùng chỉ cần đảm bảo ứng dụng Zalo trên điện thoại đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Khi mở một hình ảnh có chứa văn bản, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng tính năng nằm ở góc phải màn hình, sau đó nhấn giữ vào vùng chữ muốn lấy để hệ thống tự động bôi đen. Ngay lập tức, một loạt các tùy chọn sẽ hiện ra cho phép bạn sao chép đoạn văn bản đó để dán vào vị trí mong muốn, hoặc thực hiện nhanh các tác vụ chuyên sâu khác như tra cứu thông tin, dịch thuật, tìm kiếm trên web và chia sẻ cho bạn bè.