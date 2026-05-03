Tính mức lương, phụ cấp, hoạt động phí theo mức lương cơ sở mới như thế nào?

Chinhphu.vn |

Bộ Nội vụ đang Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 2026, trong đó có cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Trong đó, có hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí.

Công thức tính mức lương, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Điều 1 Thông tư này:

Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số …. ngày … tháng … năm 2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số …) để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

a) Công thức tính mức lương:

(Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026) = (Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng) x (Hệ số lương hiện hưởng)

b) Công thức tính mức phụ cấp:

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

(Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026) = (Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng) x (Hệ số phụ cấp hiện hưởng)

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

(Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026) = Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 (nếucó) x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định)

- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

c) Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

(Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026) = (Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng) x (Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếucó))

Cách tính mức lương, hoạt động phí với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư này:

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

(Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026) = (Mức lương cơ sở 2.530.000đồng /tháng) x (Hệ số hoạt động phí theo quy định)

3. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này:

Quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.

Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP./.

