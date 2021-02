Tình một đêm từ Tinder: Chàng trai ngậm đắng nuốt cay suốt 9 tháng

Trong một buổi tối ngà ngà say, chàng trai 30 tuổi, Jamie Aitken đã có tình một đêm với cô gái quen trên Tinder. Cô gái tóc vàng, xinh đẹp ấy là Jaclyn McGowan.



Tình một đêm ngọt ngào những cũng đầy man trá.

Vài ngày, sau buổi tối hôm ấy, Jamie Aitken nhận được thông báo từ ngắn gọn từ Jaclyn McGowan: “Tôi có thai”.

Đây là ác mộng với tất cả những người tìm đến thú vui tình một đêm. Jamie cũng vậy, anh thật sự hoảng loạn. Nhưng, sau phút giây ấy, Jamie muốn làm điều đúng đắn.

“Tôi chưa sẵn sàng làm cha, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác vào lúc này. Mẹ tôi cũng nói như vậy, bà bảo "chưa sẵn sàng làm bà nội nhưng lúc này cần tập trung vào đứa bé’”.

Noah là tên của đứa trẻ trong bụng. Jamie chia sẻ: “Khi nghe về cái tên, tôi thấy cậu bé hiện hữu rất rõ. Mọi thứ trở nên rất thật. Thật sự, tôi lo lắng phát ốm vì đứa trẻ. Tôi nghĩ về việc mình sẽ làm gì, ảnh hưởng ra sao đến cuộc đời của cậu bé. Nhưng, trong tâm trí tôi, lúc nào cũng tưởng tượng về cậu bé của mình. Tôi hình dung, cậu bé sẽ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống như tôi”.

Jaclyn nói, cô ấy không lo lắng về đứa bé và đã sẵn sàng đón nhận nó. Cô ấy không cần tôi xuất hiện trong cuộc đời của đứa trẻ. Tôi không nghĩ vậy. Tôi sẽ thực hiện trách nhiệm của mình. Tôi sẽ chăm sóc cậu bé. Tôi có thể đưa con đi cắm trại, leo núi và rất nhiều thứ khác”, Jamie cho biết thêm.

Chàng trai 30 tuổi, Jamie Aitken.

Thế nhưng, đứa bé chưa bao giờ tồn tại. Noah không hề tồn tại. Bức ảnh siêu âm với những ngón tay và ngón chân nhỏ xíu đáng yêu thật ra là của một đứa bé khác, không liên quan gì đến Jamie. Toàn bộ là giả, ngay cả bụng bầu của cô gái cũng là giả. “Đó là đồ độn giả. Cô ấy đã làm giả rất nhiều”, Jamie cho biết.

Jamie đã trở thành nạn nhân của một sự lừa dối phi thường và tàn nhẫn. Sự lừa dối ấy đã kéo cả gia đình anh vào vụ việc và giúp truyền thông Anh có một bộ phim ăn khách. Bộ phim có cái tên gây tò mò The Secrets She Keeps.

Tuần trước, tại toà án Perth Sherriff, Jaclyn McGowan, 36 tuổi đã nhận tội “có hành vi gây sợ hãi ”.

Tại phiên toà, thông tin người phụ nữ 36 tuổi này buộc Jamie và gia đình anh vào một việc không có thật được công khai rõ ràng. Cô đòi tiền mua đồ cho đứa trẻ và nói sai sự thật về cách Jamie đối xử với cô.

Jamie kể: “Cô ấy nói với bố mẹ tôi và anh trai tôi về việc tôi không ủng hộ cô ấy mang thai, không đưa cô ấy đến những buổi khám thai và lăng mạ cô ấy. Cô ấy đã vẽ nhiều thứ về tôi với người thân của chính tôi. Cô ấy đã nói với gia đình tôi về việc tôi cố gắng rũ bỏ trách nhiệm. Thật sự không phải thế. Đó là dối trá. Tôi từng nhiều đêm không ngủ vì quá lo lắng và bối rối. Nhưng, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm”.

Jaclyn McGowan bên ngoài tòa án ở Perth.

Vụ lừa đảo táo bạo này chỉ bị phanh phui vào tháng 2 năm 2020, vài tuần trước khi đứa bé chào đời. Cha của Jamie, một cảnh sát đã nghỉ hưu, nghi ngờ về tính xác thực của vụ việc khi một người bạn của gia đình McGowan cho biết, Jaclyn không hề mang thai, người mang thai là chị của cô. Jamie đã báo cảnh sát và vụ việc được làm rõ. Một sự thật gây sốc được bóc trần.

“Tôi ước gì mình chưa từng gặp cô ấy. Tôi xấu hổ và buồn bã vô cùng. Tôi chỉ muốn quên nó đi. Nhưng, tôi cần công khai để cô ấy không lặp lại điều này nữa”, Jamie trải lòng.

Jaclyn chưa từng có tiền án. Ban đầu, Jaclyn bị buộc tội theo Mục 39 của Đạo luật Cấp phép và Tư pháp Hình sự (Scotland) 2010, nhưng cô không nhận tội. Cuối cùng, tội của Jaclyn được giảm xuống thành tham gia vào một hành vi gây sợ hãi cho Jamie và gia đình anh.

Luật sư Mike Tavendale của Jaclyn cho biết, thân chủ của ông có một số vấn đề về tâm lý.

Tháng tới, toà án sẽ ra phán quyết cuối cùng.