Tỉnh miền Trung ‘hái’ được chục nghìn tỷ từ một loại ‘quả ngọt’

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh ước đón khoảng 8.354.000 lượt khách du lịch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 69,6% kế hoạch năm 2023.

Với trên 8,3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 15.072 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 63,2% kế hoạch năm 2023, báo cáo của sở này cho hay.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là chuỗi sự kiện khai trương du lịch biển tại TP Sầm Sơn, Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn).

Ngoài ra, Thanh Hoá cũng đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động liên kết, xúc tiến, quảng bá du lịch đến các địa phương, doanh nghiệp lữ hành trong cả nước; phát triển tour, tuyến du lịch mới…

Nguồn khách từ các thị trường phân phối khách lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… đến với Thanh Hóa ngày càng đông.

Theo kế hoạch, năm 2023, tỉnh này sẽ tổ chức gần 70 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm mới sản phẩm du lịch chủ lực hiện có và đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng hoạt động trải nghiệm… đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu đón 12 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.

Theo Cục Thống kê Thanh Hoá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính quý 1 năm 2023 tăng 6,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,22%, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 5,66% (riêng công nghiệp tăng 5,79%); các ngành dịch vụ tăng 10,91%.

Riêng nhóm doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng cao so với cùng kỳ. Khi đó, quý 1/2022, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến các hoạt động khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh, hoạt động du lịch lữ hành ngừng hoạt động kinh doanh theo các quy định của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

Tháng 3/2023, doanh thu dịch vụ lưu trú 224,4 tỷ đồng, gấp 4,9 lần so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống 1.456,8 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành 8,4 tỷ đồng, gấp 4,4 lần so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác 1.376 tỷ đồng, giảm 0,5% so cùng kỳ.

Thanh Hoá sở hữu nhiều thắng cảnh, lễ hội thu hút khách du lịch. Trong đó có bãi tắm biển Sầm Sơn, các di tích mang giá trị lịch sử cao...

Quý 1/2023: Dịch vụ lưu trú của Thanh Hoá thu hơn 658 tỷ đồng

Cả quý 1/2023, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 658,5 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ; số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 1.436,7 nghìn lượt khách, gấp 4,65 lần so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 2.814,5 nghìn ngày khách, gấp 4,58 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 4.143,8 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 21,5 tỷ đồng, gấp 9,5 lần so với cùng kỳ; số lượt khách du lịch theo tour đạt 17,4 nghìn lượt khách, gấp 10,4 lần so với cùng kỳ.

Số ngày khách du lịch theo tour đạt 47,1 nghìn ngày khách, gấp 10,9 lần so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 4.073,6 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê Thanh Hoá, trong bối cảnh khó khăn, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực ngay từ đầu năm với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, vượt lên khó khăn, thách thức, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

“Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển”, báo cáo nêu.