Yêu cầu của Tổng thống Zelensky

Ngày 11 và 12/10/2025, Tổng thống Zelensky đã hai lần đàm thoại với Tổng thống Mỹ Trump đề nghị cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev. Ông Zelensky mô tả cuộc trò chuyện với ông Trump là tốt và hiệu quả. Trong khi đó, Tổng thống Trump không bình luận gì về cuộc gọi và đến nay vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Ngày 17/10/2025, ông Zelensky đã đến Nhà Trắng với hy vọng thuyết phục Trump đồng ý cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine nhưng đã phải thất vọng ra về, không nhận được hứa hẹn nào từ nhà lãnh đạo Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Zelensky yêu cầu Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine. Tháng 10 năm ngoái, ông Zelensky đã yêu cầu Mỹ cung cấp Tomahawk, tuy nhiên, chính quyền Joe Biden lúc đó đã không đáp ứng. Ngày 23/9/2025, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, ông Zelensky cũng gặp và yêu cầu Tổng thống Trump cung cấp Tomahawk cho Kiev.

Ông Zelensky cho rằng những tên lửa này "sẽ gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi xuống bàn đàm phán để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình".

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky gặp tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Đặc điểm của tên lửa Tomahawk

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa cận âm, tốc độ Mach 0.74 (khoảng 920 km/h) do tập đoàn RTX của Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, kể cả các mục tiêu di động. Tomahawk được điều khiển bằng hệ thống dẫn đường JPS, cung cấp độ chính xác cao lên đến 3-5 m. Tên lửa có thể mang đầu đạn nặng 400-450 kg để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố hoặc vô hiệu hóa một khối lượng lớn khí tài đối phương. Tên lửa Tomahawk có thể phóng đi trong bất kỳ thời tiết nào và bay ở độ cao cực thấp 30-50 m, radar rất khó phát hiện.

Một số phiên bản Tomahawk có thể mang đầu đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương 200 nghìn tấn thuốc nổ TNT, nhưng đã bị loại biên theo hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 1.600-2.500 km tùy biến thể, có nghĩa là có thể đánh trúng mọi mục tiêu trên lãnh thổ nằm ở lục địa châu Âu của Nga, trong đó có thủ đô Moscow, và Petersburg nếu được phóng đi từ Ukraine. Tomahawk được cho sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh sát thương của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Tên lửa này chủ yếu được chế tạo để phóng đi từ tàu ngầm, chiến hạm trên biển và cũng có thể phóng đi từ mặt đất. Mỗi chiếc Tomahawk có giá dao động từ 1,87 triệu USD đến 4 triệu USD tùy từng phiên bản. Mỗi năm Mỹ chỉ sản xuất được khoảng 100 tên lửa Tomahawk. Theo các ước tính khác nhau, hiện nay quân đội Mỹ có hơn 2.000 tên lửa Tomahawk.

Tomahawk lưu trữ trong bộ nhớ của nó một bản đồ vệ tinh về các địa điểm của đối phương trong suốt hành trình. Tomahawk được so sánh với tên lửa "Caliber" của Hải quân Nga.

Trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 và cuộc chiến chống Iraq năm 2003, Hải quân Mỹ đã phóng tổng cộng 288 tên lửa Tomahawk nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Iraq.

Ở Afghanistan, trong những giờ đầu tiên của chiến dịch "Tự do bền vững - Enduring Freedom" năm 2001, quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 50 quả Tomahawk để tấn công các hạ tầng quan trọng của tổ chức khủng bố Al Qaeda.

Tomahawk là tên lửa cận âm, có nghĩa là nó có thể bị đánh chặn bằng các phương tiện phòng không thông thường. Tomahawk đã bị chặn ở Iraq, Bosnia và Serbia bằng hệ thống phòng không của Liên Xô.

Đến nay, Mỹ mới chỉ cung cấp Tomahawk cho các nước đồng minh thân cận của mình là Anh, Australia và Hà Lan.

Tên lửa Tomahawk đã được Mỹ triển khai trong nhiều chiến dịch. Ảnh: RTX

Tình huống khó xử với ông Trump

Ông Trump đang phải đối mặt với một tình huống khó xử. Đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa quyết định có nên cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine hay không.

Nếu không cung cấp Tomahawk cho Kiev, ông Trump sẽ bị các đối thủ chính trị trong nước cũng như các đồng minh trong NATO xem là yếu đuối. Nếu chuyển giao các tên lửa này cho Ukraine, nó sẽ dẫn đến sự leo thang không kiểm soát được với Nga và ảnh hưởng tới an ninh toàn cầu. Ông Trump muốn giải quyết nhanh cuộc xung đột Ukraine, nhưng không muốn gây căng thẳng với Nga.

Lầu Năm Góc đang đánh giá các rủi ro cho chính nước Mỹ và các căn cứ của Mỹ ở châu Âu, cũng như cho các đồng minh trong Liên minh NATO. Moscow đã nhiều lần tuyên bố, những nước cung cấp các vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ là mục tiêu của Nga. Trong trường hợp cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev, Washington sẽ phải gửi các chuyên gia của mình đến Ukraine để huấn luyện.

Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo rằng Nga có quyền tấn công các cơ sở quân sự ở những quốc gia cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của họ để tấn công Nga và bất kỳ chuyên gia quân sự Mỹ nào giúp Ukraine phóng tên lửa Tomahawk vào Nga đều sẽ là mục tiêu của quân đội Nga và việc này sẽ làm tổn hại mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Điều hết sức quan trọng là việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine liệu có hiệu quả hay không.

Theo Stacey Pettyjon, giám đốc Trung tâm An ninh Mỹ mới - The Center for a New American Security (CNAS), hiện nay Mỹ chỉ có thể cung cấp từ 20 đến 50 tên lửa Tomahawk cho Kiev và điều này sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường.

Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng, đây không phải là vũ khí mới mà là một vũ khí khá cũ đối với các hệ thống phòng không của Nga. Nga có đủ các phương tiện phòng không để đối phó, nếu Tomahawk được cung cấp cho Ukraine thì sẽ bị Nga bắn hạ hàng loạt.

Năm 2003, trong chiến dịch "Tự do cho Iraq", Mỹ đã thực hiện khoảng 1.700 cuộc không kích, trong đó 950 tên lửa hành trình đã được sử dụng. Trong bối cảnh hiện nay, 20 - 50 tên lửa Tomahawk cho Ukraine nhiều khả năng sẽ không thể thay đổi được cán cân quyền lực trên chiến trường khi Nga đang làm chủ và ở thế tiến công.

Mặt khác, việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine không thể thực hiện ngay được mà phải mất ít nhất vài tháng và gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân Ukraine. Trước đây, mỗi lần Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga đều phải hứng chịu sự đáp trả khốc liệt.

Sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, nhà phân tích quân sự Scott Ritter cho rằng, Washington sẽ không bao giờ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ông nói: "Mỹ sẽ không bao giờ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Chúng tôi biết điều đó, Nga biết điều đó và Ukraine cũng biết điều đó". Bản thân Tổng thống Trump không muốn tham gia sâu vào cuộc xung đột với Nga.

Đầu tháng 8/2025, Tổng thống Trump tuyên bố điều động các tàu ngầm hạt nhân tới sát bờ biển Nga để gây sức ép với Nga, nhưng không thực sự trên thực tế.

Army Recognition, trang tin tức quân sự có trụ sở tại Bỉ viết: "Tên lửa Tomahawk sẽ mở rộng đáng kể tầm bắn và sức mạnh tấn công so với ATACMS và Storm Shadow. Tuy nhiên, vì Ukraine không có các bệ phóng hàng hải thường xuyên, nên sẽ không thể tiếp nhận được tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ".

Tuyên bố khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, mục đích của Tổng thống Trump là nhằm gây áp lực buộc Moscow nhượng bộ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trump cho biết, ông có thể thảo luận với Tổng thống Nga Putin về khả năng giao Tomahawk cho Ukraine và vẫn tin ông Putin sẽ đồng ý giải quyết cuộc xung đột.

Moscow nhấn mạnh rằng Nga đã sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình bất chấp căng thẳng và ông Trump cũng vẫn nói về sự cần thiết các bên phải ngồi xuống bàn đàm phán. Nga tin rằng ông Trump vẫn giữ ý chí chính trị, nhưng châu Âu và Kiev lại chủ trương giải quyết cuộc xung đột bằng quân sự.

Điện Kremlin cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ thông qua các kênh kín vẫn được duy trì. Ngày 12/10/2925, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói, những hiểu biết đạt được giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump ở Alaska tại cuộc gặp ngày 15/8 vừa qua là kim chỉ nam cho nỗ lực của hai nước trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Ushakov cho rằng các nội dung thỏa thuận Alaska tạo cơ sở cho giải pháp hòa bình ở Ukraine và Nga sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy thực hiện thỏa thuận.