Tình hình Phương Oanh hiện tại

Chiều ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn liên quan dự án tiền số AntEx. Ngay khi thông tin này được công bố, ngoài Shark Bình thì nhân vật được chú ý không kém chính là vợ anh - nữ diễn viên Phương Oanh. Từ khi trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những ồn ào, tin đồn liên quan đến vụ việc này thì nhất cử nhất động của Phương Oanh đã gây chú ý.

Sau khi thông tin Shark Bình bị bắt rầm rộ, Phương Oanh hiện chưa có bất kì chia sẻ hay động thái nào trên mạng xã hội. Bài đăng mới nhất trên Facebook của cô là vào hôm 11/10, nữ diễn viên đăng biểu tượng trái tim màu xanh dương, kèm đoạn clip có lời bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Lần gần nhất Phương Oanh lộ diện là cùng 2 con đón Trung Thu ở trường vào hôm 3/10.

Hiện tại, các tài khoản MXH của Phương Oanh vẫn giữ chế độ hoạt động, cô không xoá hay tắt bình luận. Tuy nhiên, dễ dàng nhận ra Phương Oanh hạn chế cập nhật về cuộc sống, không còn đăng vlog nấu nướng hay khoe chơi thể thao nhiều như trước. Phim Gió ngang khoảng trời xanh có Phương Oanh tham gia vẫn đều đặn lên sóng. Suốt thời gian qua, Phương Oanh cũng không có bất kì chia sẻ nào liên quan đến công việc của Shark Bình. Bên dưới bài đăng của Phương Oanh, nhiều sao Việt cũng vào nhắn nhủ, động viên.

Động thái mới nhất của Phương Oanh trên mạng xã hội, bài đăng này xuất hiện trước 3 ngày công bố thông tin Shark Bình bị bắt

Phương Oanh kín tiếng, ít chia sẻ cuộc sống trong thời gian gần đây

Hành trình tình yêu của Phương Oanh - Shark Bình đối diện với nhiều sóng gió. Năm 2022, cả hai lộ tin hẹn hò, khi những hình ảnh tình tứ bên nhau bị lan truyền trên mạng. Thời điểm ấy, dư luận bùng nổ vì Shark Bình đã trải qua một cuộc hôn nhân, trong khi Phương Oanh là nữ diễn viên nổi tiếng gắn với nhiều vai diễn để đời. Cô thừa nhận bản thân từng suy sụp, thậm chí nghĩ đến những điều tiêu cực, nhưng nhờ tình yêu và sự đồng hành của Shark Bình, gia đình, bạn bè, nữ diễn viên mới có thể mạnh mẽ đứng dậy.

Phương Oanh cũng nhiều lần khẳng định không can thiệp vào công việc tài chính hay những quyết định trong việc kinh doanh của chồng. Vào đầu năm 2023, nữ diễn viên nói: "Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng. Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình".