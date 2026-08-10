Tình hình nơi bán cafe của nam ca sĩ U60 đình đám một thời

Những hình ảnh mới về quán cafe của nghệ sĩ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.

Đàm Vĩnh Hưng từ lâu đã là một trong những giọng ca nam có vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt, với chặng đường hoạt động nghệ thuật kéo dài qua nhiều giai đoạn. Nhờ phong cách trình diễn riêng biệt và khả năng khuấy động sân khấu, anh vẫn giữ được sức hút và sự quan tâm từ khán giả.

Nam ca sĩ nổi tiếng mở quán cà phê

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, quê ở Quảng Nam. Anh từng gây chú ý khi giành giải 4 tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1998, trở thành cột mốc quan trọng mở đầu cho hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Bước sang những năm 2000, Đàm Vĩnh Hưng liên tục ghi dấu ấn qua nhiều sản phẩm như Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007) hay gần đây là Thanh xuân không phải để khóc (2025), qua đó khẳng định dấu ấn riêng trong dòng nhạc trữ tình và pop.

Hiện tại, dù đã ngoài 50 tuổi, anh vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi với lịch trình dày đặc. Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên góp mặt tại các sân khấu ca nhạc, sự kiện giải trí và duy trì tương tác với người hâm mộ thông qua việc cập nhật hoạt động trên mạng xã hội.

Bên cạnh hoạt động ca hát, thời gian gần đây Đàm Vĩnh Hưng mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh khi thử sức với mô hình quán cà phê. Đầu tháng 2/2026, anh chính thức khai trương cơ sở đầu tiên tại khu Thảo Điền.

Quán gây chú ý khi được thiết kế theo phong cách hoài cổ, mang hơi hướng Indochine. Nam ca sĩ đầu tư đáng kể cho việc thuê mặt bằng, cải tạo và hoàn thiện không gian theo gu thẩm mỹ cá nhân.

Hút khách đông đảo, vừa mở thêm chi nhánh thứ 2

Trong ngày khai trương, sự kiện thu hút nhiều khách mời là nghệ sĩ, bạn bè cùng đông đảo người hâm mộ đến chung vui. Ngay sau khi đi vào hoạt động, quán nhanh chóng trở thành điểm đến đông khách. Nhiều người tìm đến không chỉ để trải nghiệm không gian mà còn hy vọng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nam ca sĩ.

Đến giữa tháng 7, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục mở thêm chi nhánh thứ hai của thương hiệu Cà Pháo trên đường Nguyễn Thông (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Trong ba ngày khai trương từ 18 đến 20/7, anh trực tiếp có mặt tại quán để đón khách, giao lưu, chụp ảnh và biểu diễn phục vụ khán giả.

Không gian chi nhánh mới vẫn giữ phong cách chủ đạo Indochine với tông xanh lá, kết hợp các chi tiết gợi nhớ Sài Gòn xưa như bàn ghế gỗ, nền gạch hoa và tranh ảnh treo tường. Quy mô quán được mở rộng với hai tầng, nhiều vị trí ngồi hướng ra mặt đường lớn.

Thực đơn tại đây khá đa dạng, gồm cà phê, trà trái cây, nước ép cùng một số món đồ uống mang cảm hứng tuổi thơ, được pha chế theo công thức riêng. Một số lựa chọn nổi bật có thể kể đến như cà phê kem dẻo, cà phê cốt dừa, cóc mát đác thơm hay đác me đậu phộng. Bên cạnh đó, quán còn phục vụ các loại bánh ăn kèm như tart trứng, croissant kem lài lạnh hay danish thịt trứng muối, với mức giá dao động từ 50.000 đến 75.000 đồng mỗi món.

Vừa có điều chỉnh mới dành cho khách hàng

Trên trang cá nhân ngày 22/7, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông báo điều chỉnh lịch biểu diễn tại quán cà phê Cà Pháo (tại địa chỉ 28 Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Theo đó, bên cạnh các suất hát cố định vào cuối tuần từ 10h đến 11h sáng và 17h chiều thứ Bảy, Chủ nhật, nam ca sĩ bổ sung thêm hai buổi biểu diễn vào tối thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần. Khung giờ biểu diễn buổi tối được ấn định vào 18h.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết việc thay đổi này nhằm phục vụ những khán giả không thể đến quán vào dịp cuối tuần do bận rộn công việc hoặc gia đình, đồng thời mang đến thêm cơ hội trải nghiệm không gian âm nhạc trực tiếp tại quán.

Mới đây nhất, quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng cũng vừa có màn “thay áo” rực rỡ đón mùa Trung thu khi không gian được trang trí ngập tràn đèn lồng truyền thống. Từ cá chép, bướm đến thỏ ngọc, các mẫu đèn đầy màu sắc được treo khắp khu sân vườn, tạo nên không khí lễ hội sinh động, đậm chất hoài niệm.

Không gian xanh kết hợp với những chi tiết trang trí thủ công mang lại cảm giác gần gũi, gợi nhớ Tết Trung thu xưa, khiến nơi đây trở thành điểm check-in thu hút nhiều khách ghé thăm trong dịp này.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)