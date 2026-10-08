Tình hình Nhã Phương - Trường Giang hiện tại

Sau gần 1 tháng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, cuộc sống của Trường Giang và Nhã Phương đang có những thay đổi đáng chú ý.

Vài tuần qua, Trường Giang - Nhã Phương trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm trên mạng xã hội. Mọi động thái liên quan đến hai vợ chồng đều dễ dàng thu hút sự chú ý, đặc biệt sau khi một số clip, hành động và phát ngôn trong quá khứ của Trường Giang bất ngờ được chia sẻ trở lại.

Khi câu chuyện liên quan đến Trường Giang chưa hoàn toàn lắng xuống, Nhã Phương cũng vướng ồn ào riêng liên quan đến một nhãn hàng từng hợp tác. Nữ diễn viên sau đó đã lên tiếng phản hồi, đồng thời bày tỏ mong muốn những thông tin được chia sẻ cần dựa trên cơ sở xác thực. Nhã Phương viết: "Phương mong các phản ánh hoặc góp ý đều được đưa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh những đồn đoán vô căn cứ gây tổn thương cho các bên".

Dù cả Trường Giang và Nhã Phương đều đã có những động thái phản hồi, sự quan tâm dành cho cặp đôi vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Trên mạng xã hội, những nội dung cũ liên quan đến Trường Giang vẫn tiếp tục được chia sẻ, trong khi cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng cũng trở thành chủ đề được khán giả theo dõi.

Nhã Phương và Trường Giang liên tục đối diện với những ồn ào, bàn tán

Về phía Trường Giang, nam MC gần như không xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây. Sau bài đăng thông báo tạm vắng mặt tại 2 Ngày 1 Đêm vào giữa tháng 9/2026, anh cũng không có nhiều động thái đáng chú ý trên mạng xã hội. Đây là sự thay đổi khá rõ nếu so với hình ảnh Trường Giang thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sự kiện và hoạt động nghệ thuật. Nam MC cũng từng có thói quen chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, nhưng thời gian qua khá kín tiếng.

Đáng chú ý, mỗi năm Trường Giang thường có hoạt động vào dịp giỗ Tổ ngành sân khấu, nhưng năm nay anh không xuất hiện trong những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi từ các hoạt động này. Sự vắng mặt của nam nghệ sĩ càng khiến khán giả chú ý trong bối cảnh anh đang hạn chế xuất hiện.

Trường Giang im lặng sau bài đăng xin lỗi và thông báo tạm rút khỏi 2 ngày 1 đêm

Trước đó, Trường Giang thông báo tạm rút khỏi 2 Ngày 1 Đêm sau 5 mùa đồng hành. Nam nghệ sĩ cho biết muốn có thời gian “lắng lại và học hỏi thêm”, đồng thời hoàn thiện bản thân. Ban đầu, việc Trường Giang có trở lại chương trình hay không vẫn là dấu hỏi bởi anh chỉ sử dụng cụm từ “tạm vắng mặt”. Tuy nhiên, sau chặng Đồng Tháp không có nam MC lên sóng, thông tin về hành trình ghi hình mới tại Yên Bái (nay thuộc tỉnh Lào Cai) tiếp tục khiến khán giả chú ý.

Theo chia sẻ từ một số người dân địa phương, 2 Ngày 1 Đêm được cho là đã ghi hình tại đây với một số khách mời là ca sĩ trẻ. Đội hình được nhìn thấy cũng không có Trường Giang, thay vào đó là những gương mặt quen thuộc như Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là chặng thứ hai liên tiếp Trường Giang không góp mặt kể từ khi thông báo tạm vắng. Đến hiện tại, ê-kíp vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể nam MC trở lại.

Trường Giang không cập nhật thêm bất kì thông tin nào trong 3 tuần qua

Trái ngược với sự im ắng của ông xã, Nhã Phương vẫn xuất hiện trong một số hoạt động công khai. Sau khi lên tiếng về những ồn ào liên quan đến công việc, nữ diễn viên tiếp tục tham gia sự kiện và có những buổi gặp gỡ bạn bè. Trong những lần hiếm hoi lộ diện, Nhã Phương giữ thái độ khá vui vẻ và thoải mái. Nữ diễn viên không có nhiều chia sẻ về những tranh luận đang diễn ra, thay vào đó vẫn tập trung vào công việc và cuộc sống cá nhân.

Đặc biệt, trong dịp giỗ Tổ ngành sân khấu năm nay, Nhã Phương không xuất hiện cùng Trường Giang như một số năm trước. Nữ diễn viên đi cùng Thuý Ngân và Hoàng Oanh, cùng tham gia các hoạt động trong ngày đặc biệt của giới nghệ sĩ. Nhìn chung, cuộc sống của Nhã Phương thời gian qua có phần bình lặng hơn. Cô vẫn duy trì công việc, gặp gỡ bạn bè và chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường, thay vì liên tục phản hồi những tranh luận trên mạng xã hội.

Nhã Phương lẻ bóng đi giỗ Tổ sân khấu cùng bạn thân

Vẫn đều đặn xuất hiện ở các sự kiện

Trang cá nhân của Nhã Phương vẫn có vài cập nhật liên quan đến công việc

Song song đó, Nhã Phương vẫn thoải mái xuất hiện bên hội bạn thân

Giữa lúc cả hai vợ chồng cùng trở thành tâm điểm chú ý, động thái mới nhất của Nhã Phương liên quan đến Trường Giang gây chú ý. Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh hai vợ chồng ôm nhau tình cảm. Không kèm theo chia sẻ dài dòng, khoảnh khắc này nhanh chóng được cư dân mạng bàn luận bởi đây là một trong những lần hiếm hoi Nhã Phương công khai hình ảnh tình cảm bên ông xã trong thời gian gần đây.

Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại, Trường Giang vẫn chưa có động thái mới về những tranh luận xoay quanh mình và cũng chưa xác nhận thời điểm trở lại 2 Ngày 1 Đêm. Trong khi đó, Nhã Phương tiếp tục xuất hiện với hình ảnh khá bình thảng. Hiện người hâm mộ vẫn chờ những chia sẻ tiếp theo từ người trong cuộc.

Lần gần nhất Trường Giang lộ diện là trong ảnh do Nhã Phương đăng tải

Ảnh: FBNV