Tình hình nam ca sĩ bị phong tỏa tài sản ở Lâm Đồng

Tháng 10/2023, hàng loạt cơ quan truyền thông báo chí đưa tin về việc ca sĩ Khánh Phương bị phong tỏa tài sản ở Lâm Đồng do liên quan đến việc vợ anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc một công ty bất động sản bị khởi tố và bắt tạm giam.

Sau đó, Khánh Phương chia sẻ trên báo Thanh Niên rằng, anh không liên quan gì đến công việc của công ty do vợ làm chủ. “Đương nhiên trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng có thể đưa ra vài quyết định để ngăn chặn rủi ro phát sinh từ người liên quan. Và đây chỉ là ở tỉnh Lâm Đồng thôi, các tỉnh khác bình thường", nam ca sĩ nói.

Ca sĩ Khánh Phương và vợ.

Khánh Phương thừa nhận, ồn ào của vợ ít nhiều đã ảnh hưởng đến tinh thần, uy tín và danh dự của anh. “Ai sai sẽ có pháp luật xử lý, kể cả tôi cũng vậy. Tôi không thích bị gán ghép", Khánh Phương bộc bạch với báo Tuổi Trẻ Cười.

Một thời gian, nam ca sĩ hạn chế xuất hiện trước truyền thông, ít cập nhật mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó anh trở lại hoạt động nghệ thuật năng nổ.

Cuối năm 2024, Khánh Phương tổ chức liveshow “Bên kia bầu trời” tại Tokyo, Nhật Bản. Ngày 16/2/2025, Khánh Phương ra mắt MV mang tên “Nơi hoàng hôn tắt”, phát hành trên kênh YouTube.

Thời điểm ra MV, nam ca sĩ cho biết, những thông tin liên quan đến vợ, anh cập nhật qua truyền thông và mạng xã hội. Anh khẳng định vẫn đang sinh hoạt và làm việc bình thường.

Ngày 18/9/2025, Khánh Phương cùng Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, ra mắt MV “Anh em trước sau như một”.

Sau 3 ngày, MV trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều khán giả phát hiện hình ảnh liên quan đến quảng cáo web cá độ. Các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng sau đó nhận được giấy triệu tập từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM.

Trưa 23/9, Khánh Phương lên tiếng xin lỗi, khẳng định bản thân và nhóm Ngũ Hổ Tướng không biết là có liên quan đến những web cờ bạc.

Sau ồn ào MV “Anh em trước sau như một”, trên trang cá nhân, nam ca sĩ vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đi show cùng Ưng Hoàng Phúc tại một số sân khấu phòng trà.

Khánh Phương và Ưng Hoàng Phúc 2 trong 5 thành viên của Ngũ Hổ Tướng.

Khánh Phương sinh năm 1981 tại TPHCM. Nam ca sĩ từng sáng lập và là thành viên nhóm nhạc MP5, bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2006.

Tên tuổi của Khánh Phương được khán giả biết đến nhờ các ca khúc “Chiếc khăn gió ấm”, “Mưa thủy tinh”, “Điều ước hoa hồng”, “Nước mắt vì sao rơi”, “Lỗi lầm em mang đi”, “Cả hai cùng khóc”, “Nơi cuối con đường”...

Khánh Phương và gia đình đang sinh sống trong căn biệt thự ở quận 1 cũ, TP.HCM. Nam ca sĩ và gia đình dùng để ở và một phần kinh doanh khách sạn. Từ nhiều năm trước, căn nhà của gia đình nam ca sĩ được định giá khoảng 200 tỉ đồng. Ngoài ra, Khánh Phương còn sở hữu một bất động sản tại quận 5 (TP.HCM) và một căn hộ ở Hà Nội.