Nữ diễn viên phải giải thích với chồng về cảnh nóng cùng Huỳnh Đông: “Để tối còn được về nhà”

Chiều ngày 21/10, ê-kíp làm phim “Nhà ma xó” đã có suất chiếu sớm dành cho giới truyền thông. Sựu kiện quy tụ dàn diễn viên: Huỳnh Đông, Vân Trang, Lan Thy, Lâm Thanh Nhã, nghệ sĩ Thanh Hằng…

Sau suất chiếu sớm, dàn diễn viên phim đã dành thời gian giao lưu, trả lời truyền thông. Tại sự kiện, Vân Trang đã chia sẻ thẳng thật về phản ứng của ông xã khi cô đóng cảnh nóng với Huỳnh Đông.

Nữ diên viên nói: “Tại buổi showcase trước, mọi người cũng hỏi về cảnh nóng, tôi có chia sẻ, không biết anh ấy đã xem chưa. Còn chính thức nói với chồng là “anh ơi, em có đóng cảnh nóng với anh Huỳnh Đông nha” thì tôi chưa nói.

Chút nữa, chồng tôi sẽ đi coi. Tôi đã xin nhà sản xuất một ghế để chồng ngồi kế mình, để có gì thì tôi phải giải thích liền. Cảnh đó quay thế nào, không có gì hết, anh đừng nghĩ gì, để tối nay tôi còn được về nhà đó.

Một cảnh trong phim Nhà ma xó.

Nhưng cảnh nóng nhẹ hều, không có gì đâu. Giờ nói ra thì mọi người mất cảm xúc. Chính tôi và anh Huỳnh Đông đến giờ cũng chưa coi phim nên thực sự là rất lo lắng, không biết mình thể hiện thế nào trên phim, có ổn không, mọi thứ có như mình mong muốn hay không. Thật sự là rất lo.

Có 2 cảnh nóng nhưng an toàn lắm, hai anh em hơi nực xíu thôi chứ không nóng bởi vì xung quanh có mấy anh thiết kế phụ nữa. Cảnh nóng đó làm cả nhà không ngủ được. Cái nhà thông nhau, vách hở thì làm sao mà cảm xúc được. Có nghĩa hai anh em nhìn nhau là mắc cười rồi.

Tôi với anh Huỳnh Đông rất thân, tới cảnh tình cảm là bị phì cười. Nhìn mặt này mà diễn “anh yêu em” là không tin nổi. Kiểu vậy. Nói chung, cảnh nóng không quá khó với hai anh em”.

Vân Trang từng nói về cảnh nóng với Huỳnh Đông tại buổi showcase.

"Nhà Ma Xó" kể về gia đình bà Hiền một mình nuôi 3 người con sau khi chồng qua đời. Cuộc sống của họ bị xáo trộn khi người con trai giữa vớt được một chiếc khạp sành bí ẩn dưới sông, từ đó những hiện tượng ma quái bắt đầu xảy ra trong nhà. Bộ phim pha trộn yếu tố kinh dị với tâm linh, tình cảm gia đình và các bí mật được chôn giấu.

Trước "Nhà ma xó", Vân Trang đã bỏ túi hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ trong: Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi, Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Chuyện ma gần nhà, Dân chơi không sợ con rơi …

Nữ diễn viên từng đoạt giải Mai vàng Nữ diễn viên phim truyền hình với vai diễn trong Lối sống sai lầm , giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 18 với vai diễn trong Scandal: Bí mật thảm đỏ ... cùng nhiều giải thưởng khác. Cô cũng là giám khảo trẻ tuổi nhất trong lịch sử LHP Việt Nam khi tham gia vai trò này vào năm 2015.