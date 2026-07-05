Tình hình mới nhất của Phương Oanh tại căn biệt thự

Phương Oanh vừa có chia sẻ mới giữa lúc bị bàn tán đời tư.

Những ngày gần đây, Shark Bình tiếp tục trở thành tâm điểm khi vụ việc liên quan đến nam doanh nhân có những thông tin mới. Cùng với đó, cái tên Phương Oanh cũng nhiều lần bị réo gọi khi cư dân mạng nhắc lại những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cô. Giữa lúc những bàn tán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Phương Oanh bất ngờ có động thái mới.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình vào bếp nấu ăn tại căn biệt thự quen thuộc. Xuất hiện với trang phục giản dị, Phương Oanh thoải mái chia sẻ từng công đoạn chế biến món ăn và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường. Nữ diễn viên chia sẻ: "Vào bếp là đôi tay luôn bận rộn còn tâm hồn thì thảnh thơi".

Clip: Phương Oanh tự tay chuẩn bị mâm cơm rất chỉn chu, đầy đủ chất cho gia đình

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen dành cho tài nấu nướng, vẫn xuất hiện không ít ý kiến mỉa mai hay nhắc đến những thông tin liên quan đến đời tư của cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên không có bất kỳ phản hồi nào về những bình luận tiêu cực này. Thay vào đó, Phương Oanh chỉ tương tác với những khán giả quan tâm đến món ăn, nhiệt tình chia sẻ công thức, nguyên liệu cũng như cách chế biến. Động thái này cho thấy cô lựa chọn tập trung vào cuộc sống cá nhân thay vì lên tiếng trước những ồn ào trên mạng xã hội.

Đây cũng không phải lần đầu Phương Oanh giữ thái độ im lặng trước những tranh luận của dư luận. Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ các nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày như chăm sóc gia đình, nấu ăn, làm vườn hay vui chơi cùng hai con song sinh. Phương Oanh từng chia sẻ: "Phụ nữ chúng ta xứng đáng được hạnh phúc theo cách mà chúng ta muốn".

Phương Oanh đều đặn trở lại với việc đăng vlog cập nhật cuộc sống, trổ tài đảm đang

Cuộc sống hiện tại của Phương Oanh

Kể từ khi công khai hẹn hò vào năm 2022, Phương Oanh và Shark Bình luôn là một trong những cặp đôi được công chúng quan tâm nhất Vbiz. Chuyện tình của cả hai từng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán khi đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Bất chấp áp lực dư luận, cặp đôi quyết định về chung một nhà và chào đón cặp song sinh Jimmy - Jenny, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống hôn nhân.

Đến cuối năm 2025, khi Shark Bình liên tiếp vướng những biến cố, Phương Oanh cũng thay đổi cách xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên gần như rút lui khỏi mạng xã hội trong một thời gian, hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân và không lên tiếng trước những thông tin liên quan đến chồng. Khi trở lại, cô lựa chọn xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tích cực hơn với những vlog nấu ăn, chăm sóc tổ ấm và các khoảnh khắc bình dị bên hai con thay vì nhắc lại những ồn ào đã qua. Bên cạnh việc vun vén gia đình, Phương Oanh cũng nhiều lần khẳng định quan điểm rõ ràng về hôn nhân. Người đẹp cho biết cô không tham gia vào công việc kinh doanh của Shark Bình mà luôn muốn giữ sự độc lập trong sự nghiệp của mình.

Hiện tại Phương Oanh vẫn sống tại căn biệt thự mà cô dọn về sau khi kết hôn

Hiện tại, Phương Oanh không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh cá nhân, quảng bá sản phẩm và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Cuộc sống của nữ diễn viên giờ đây chủ yếu xoay quanh gia đình và hai nhóc tỳ song sinh. Đáng chú ý, trong vlog mới, Phương Oanh cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình làm mẹ, đặc biệt là giai đoạn các con bước vào tuổi lên 2.

Nữ diễn viên tâm sự: " Tuổi lên 2 của các con, tôi gọi là cơn bão nhỏ đáng yêu, đây là lúc các con có cảm xúc riêng, muốn được làm mọi thứ nhưng chưa biết diễn đạt thế nào thế nên bên cạnh những lúc đáng yêu sẽ có những lúc khủng hoảng đến và đi bất ngờ. Những lúc như thế, tôi sẽ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh để kiên nhẫn cùng con xử lý. Khủng hoảng tuổi lên 2 không chỉ của các con mà còn là cách để bố mẹ học bình tĩnh, tôi cũng đang học cách trưởng thành cùng con".

Phương Oanh không quan tâm đến những ồn ào, bàn tán trên MXH

Ảnh: FBNV