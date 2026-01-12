Tình hình mới nhất của nam người mẫu gặp tai nạn lật xe ở Lào Cai

Mới đây, Lý Công Chiều lần đầu chia sẻ hình ảnh lộ diện sau quãng thời gian nằm viện. Trong bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, nam người mẫu xuất hiện với tinh thần tỉnh táo, ngồi trên xe lăn bên cạnh một người bạn thân. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kèm theo hàng loạt lời động viên, chúc sức khỏe từ khán giả.

Theo chia sẻ, nam người mẫu cho biết 2 tuần qua được điều trị tích cực trong bệnh viện. Dù chặng đường hồi phục hoàn toàn vẫn còn dài, nhưng sức khỏe hiện tại của Lý Công Chiều đã tiến triển tốt hơn rất nhiều và nam người mẫu đã chuẩn bị được xuất viện. Trong suốt quá trình điều trị, nam người mẫu nhận được nhiều sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc tận tình từ đội ngũ y bác sĩ, gia đình cũng như bạn bè thân thiết.

"Xin chào mọi người, Chiều nằm viện cũng hơn 2 tuần rồi. Để hồi phục hoàn toàn thì còn là chặng đường dài nhưng sức khoẻ của mình đã tiến triển tốt hơn rất nhiều và chuẩn bị được xuất viện rồi. Trong suốt hành trình này mình nhận được quá nhiều sự yêu thương, quá nhiều tình cảm trân quý.

Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh chăm sóc con tận tình, cảm ơn Béo luôn kề cạnh đồng hành chăm sóc động viên người ta, cảm ơn anh chị em bạn bè thân thiết người thì có mặt tại bệnh viện, người thì gửi đồ bổ cho ăn, người thì hỏi han liên tục về tình hình. Và cảm ơn tất cả những tình cảm của bạn bè mọi người gần xa nhắn tin liên lạc để hỏi han, động viên, chúc bình an mà mình chưa xem và đáp hồi được. Cảm ơn vì vẫn được thở và tiếp tục hành trình cuộc sống này", nam người mẫu chia sẻ.

Hình ảnh mới nhất của người mẫu Lý Công Chiều sau 2 tuần điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: FBNV

Lý Công Chiều sinh năm 1996, là người mẫu tự do làm việc tại Hà Nội. Năm 2021, Lý Công Chiều từng gây chú ý khi tham gia chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật, Lý Công Chiều nhận được nhiều sự ủng hộ từ khi gửi hồ sơ đăng ký online trong chương trình. Tuy vậy đến vòng chọn đội huấn luyện viên thì nam người mẫu dừng bước với nhiều tiếc nuối. Sau chương trình, Lý Công Chiều vẫn tiếp tục công việc làm mẫu ảnh.

Lý Công Chiều là một trong số những nạn nhân bị thương nặng trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ngày 27/12/2025 tại tỉnh Lào Cai. Nam người mẫu bị chấn thương ngực kín, vết thương tầng sinh môn. Anh được cầm máu vết thương, sau dẫn lưu màng phổi ổn định, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

Lý Công Chiều từng gây chú ý khi tham gia chương trình Quý Ông Hoàn Mỹ 2021. Ảnh: FBNV

Tối 27/12, Công an tỉnh Lào Cai đã công bố kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong và 9 người khác bị thương.

Theo thông tin sơ bộ, chiếc xe khách 24 chỗ mang biển kiểm soát 29B-614.06 khi di chuyển xuống dốc tại Km 35 Quốc lộ 32, đoạn nối với tỉnh lộ 174 thuộc xã Phình Hồ (Lào Cai), đã xuất hiện dấu hiệu mất phanh dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc gây chấn động và để lại nỗi đau xót lớn trong dư luận. Trên mạng xã hội, đông đảo người dân bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cầu mong những người bị thương sớm vượt qua cơn nguy kịch.