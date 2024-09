Tình hình kiểm soát Ukrainsk

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/9. (Ảnh: Rybar)

Ngày 26/9, trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng Kursk , các đơn vị từ Tập đoàn quân Sever của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công.

Họ gây tổn thất cho các đội hình của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công đường không 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 và 129 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo.

Trong 24 giờ, các đơn vị của Tập đoàn quân Sever đã đẩy lùi 1 cuộc phản công của AFU theo hướng Obukhovka. Kết quả là, tổn thất của AFU là 15 quân nhân thương vong, 2 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới.

3 nỗ lực đột phá biên giới Liên bang Nga của AFU theo hướng Novy Put và Medvezhye đã bị ngăn chặn. Tổn thất của AFU là 40 quân nhân thương vong, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới.

Không quân Lục quân và hỏa lực pháo binh Nga gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các cụm lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41, 61, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công đường không 80, 95, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Bogdanovka, Guyevo, Daryino, Kruglenkoye, Kubatkin, Knyazhy Pervy, Kositsa, Lyubimovka, Martynovka, Makhnovka, Malaya Obukhovka, Medvezhye, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Novy Put, Orlovka, Plekhovo, Tolsty Lug và Yuzhny.

Tại vực Sumy, lực lượng tên lửa và hàng không chiến thuật tác chiến Nga tấn công vào khu vực tập trung và lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41, 47, 115, lữ đoàn tấn công đường không 82, 95, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101, 103, 106, 129 AFU.

Giao tranh diễn ra gần Barilo, Belovody, Byvalino, Vorozhba, Zhuravka, Glukhov, Gurinovka, Zarutskoye, Iskriskovshchina, Kislaya Dubina, Katerinovka, Pavlovka, Rechki, Starye Virki, Stetskovka, Sumy, Shalygino và Khoten.

Trong 24 giờ, tổn thất của AFU ở vùng Kursk là: 340 quân, 12 xe chiến đấu bọc thép, 4 khẩu pháo và 11 xe cơ giới.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/9, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Kharkov , Tập đoàn quân Sever của Nga gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của AFU, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 gần Liptsy, Volchansk và Volchanskye Khutora (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU lên tới 235 quân, ba xe cơ giới, 1 pháo D-20 152 mm, 1 pháo D-30 122 mm, 1 bệ phóng Grad 122 mm.

Các đơn vị của Tập đoàn quân Zapad có được nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn cũng như gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn xe tăng số 3, các lữ đoàn cơ giới số 14, 44, 53, 63, 66 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Kupyansk-Uzlovoy, Petropavlovka, Vishnyovoye, Pershetravnevoye, Olgovka (khu vực Kharkov), Grigorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Một cuộc phản công do đội tấn công của Lữ đoàn cơ giới số 66 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 435 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 8 xe cơ giới, 1 pháo tự hành M198 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 1 pháo tự hành D-30 122 mm và 1 bệ phóng MLRS RAK-SA-12 do Croatia sản xuất.

2 trạm tác chiến điện tử Anklav-N, 1 radar chống pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất và 2 kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tuyến đầu. Họ gây ra tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới số 24, 54 của AFU và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 119 gần Seversk, Verkhnekamenskoye, Kramatorsk và Nikolayevka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 750 quân, 10 xe cơ giới, 2 khẩu lựu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo D-20 152 mm, 2 pháo tự hành Akatsiya 152 mm, 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất, các trạm tác chiến điện tử Anklav-N và Nota.

9 kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka , các đơn vị từ Tập đoàn quân Tsentr của Nga đã kiểm soát Ukrainsk (DPR).

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 53, 100, 110, 151, Lữ đoàn Jaeger 68 của AFU và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 116 gần Leonidovka, Krasnoarmeysk, Shcherbinovka, Dobropolye, Nikolayevka, Gornyak và Tarasovka (DPR).

10 cuộc phản công do các đội tấn công từ các lữ đoàn cơ giới 53, 150 và 151, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 59, Lữ đoàn Jaeger 68, Lữ đoàn Bộ binh 142 của AFU, các lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 12, 14 và 15 phát động đã bị Nga đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 670 quân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 2 pháo D-20 152 mm và 1 pháo Giatsint-B 152 mm.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/9, hướng Nam Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk , Tập đoàn quân Vostok của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tuyến đầu. Họ gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới 72, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 118 gần Ugledar, Novoukrainka và Zolotaya Niva (DPR).

2 cuộc phản công do các đội tấn công của Lữ đoàn cơ giới 72 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 130 quân, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 7 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành CAESAR 155 mm do Pháp sản xuất.

Ở hướng Kherson , nhóm Lực lượng Dnepr của Nga có được nhiều tuyến thuận lợi hơn và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Phòng thủ Bờ biển số 39 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 124 gần Ponyatovka, Antonovka và Pridneprovskoye (khu vực Kherson).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 60 quân, 10 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Bogdana 155 mm và 1 pháo lựu Msta-B 152 mm. Một trạm radar P-19 và 1 kho đạn đã bị phá hủy.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng của họ đã tấn công vào các mục tiêu cung cấp năng lượng, đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và tấn công các cụm nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 142 khu vực trong ngày.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 1 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune, 3 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 5 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 45 UAV Ukraine.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 25/9, phía Nga mất thêm: 1.400 quân, 10 xe tăng, 44 xe bọc thép, 71 hệ thống pháo, 67 UAV, 4 tên lửa hành trình, 105 phương tiện chở nhiên liệu và 22 phương tiện đặc biệt.