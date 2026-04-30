Tình hình hiện tại ở khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Theo thông tin trên fanpage của khu du lịch Đại Nam, ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đổ về địa điểm này đã vô cùng tấp nập. Đông đảo du khách xếp hàng check-in, di chuyển tham quan và tham gia các hoạt động giải trí.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Khu du lịch Đại Nam triển khai nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong cũng như giai đoạn đầu mùa hè 2026.

Khách du lịch đổ về khu du lịch Đại Nam trong dịp nghỉ lễ (Nguồn: Fanpage Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao)

Một trong những yếu tố thu hút lượng lớn du khách là chương trình miễn phí vé vào cổng trong suốt kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, nhiều hạng mục tham quan nổi bật như Kim Điện và tòa Bảo Tháp 9 tầng cũng mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 25/4 đến hết ngày 4/5.

Trong các ngày cao điểm từ 30/4 đến 3/5, khu du lịch tổ chức liên tục nhiều chương trình giải trí như biểu diễn ca nhạc, xiếc, ảo thuật, hoạt náo tại khu trò chơi, đua chó và trình diễn flyboard tại biển nhân tạo. Các hoạt động này thu hút đông đảo gia đình và nhóm khách trẻ đến trải nghiệm.

Bên cạnh chuỗi hoạt động ngắn ngày dịp lễ, Đại Nam cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi lưu trú và vui chơi trong mùa hè. Theo thông tin từ khu du lịch, khách lưu trú tại khách sạn sẽ được tặng kèm vé tham quan.

Đáng chú ý, từ ngày 1/6, đơn vị này dự kiến áp dụng thêm nhiều chương trình khuyến mãi mới dành cho học sinh và gia đình. Trong đó, học sinh có giấy khen sẽ được nhận vé trải nghiệm trượt tuyết và lựa chọn thêm một dịch vụ miễn phí giữa khu biển hoặc vườn thú. Một số combo kết hợp giữa biển, vườn thú và khu trò chơi cũng được giới thiệu với mức giá ưu đãi theo từng nhóm khách.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.