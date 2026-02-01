Tình hình hiện tại của "ông hoàng điện ảnh", từng được trả cát-sê 60 cây vàng, U60 chờ duyên tới

“Ông hoàng điện ảnh” Lý Hùng từng ở đỉnh cao danh tiếng của thập niên 1980–1990, khi cát-sê được nhắc tới như một kỷ lục và tên tuổi là “bảo chứng phòng vé”, nhưng bước sang tuổi U60, anh chọn nhịp sống bình lặng: chăm mẹ, giữ nếp sống lành mạnh và kiên nhẫn “chờ duyên” cho một mái ấm.

Tài tử điện ảnh đình đám với cát-sê đỉnh cao

Nhắc đến Lý Hùng, nhiều khán giả vẫn nhớ một thời anh phủ sóng dòng phim thị trường với ngoại hình điển trai, phong thái hào hoa và tần suất xuất hiện dày đặc trong vai chính. VietNamNet cũng dẫn lại việc anh từng được Guinness Việt Nam ghi nhận là “Nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam” với hơn 60 phim, cho thấy sức lao động và độ phủ hiếm có của anh ở giai đoạn hoàng kim.

Không chỉ nổi tiếng, Lý Hùng còn từng gắn với những câu chuyện cát-sê “khủng” của thời phim thị trường, trong đó có chi tiết “60 cây vàng” được nhắc như một dấu mốc khiến công chúng tò mò suốt nhiều năm. Bản thân anh khi nhìn lại cũng nói nếu quy đổi mức thù lao thời ấy theo hiện tại, mỗi vai có thể tương đương 5–10 tỷ đồng/vai, đủ để mua tài sản lớn như ô tô xịn hoặc thậm chí nhà cửa.

Điều thú vị là dù từng nắm trong tay khoản thu nhập lớn, Lý Hùng lại xây dựng hình ảnh khá “ngược dòng”: không phô trương, không coi tiền bạc là thước đo, và thậm chí phủ nhận mình là đại gia. Anh kể mỗi khi hoàn thành dự án thường gửi hết cát-sê cho mẹ giữ, xem đó là một phần công lao và “kỷ luật” gia đình giúp anh ổn định cuộc sống đến hiện tại.

Trong chặng đường gần 40 năm làm nghề, anh không còn mưu cầu danh vọng; cuộc sống hiện tại “chưa giàu nhưng cũng không nghèo”, ưu tiên cảm giác an nhàn và giấc ngủ yên hơn là các tiêu chuẩn vật chất. Cách nhìn ấy cũng thống nhất với quan niệm anh nhắc trên VietNamNet: sống giản dị, không trèo cao, không đòi hỏi quá mức, và giữ thanh danh như lời cha dặn.

U60 sống cùng mẹ, nếp nhà là trung tâm

Sau khi cha mất năm 2020, Lý Hùng và các anh chị em trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ, và mối bận tâm lớn nhất của anh là sức khỏe của bà. Theo chia sẻ, mẹ anh (bà Đoàn Thị Nguyên) tuổi gần 80 từng vừa bình phục sau một cơn bạo bệnh; vì thế anh càng trân trọng những ngày bà còn đủ khỏe để đi du lịch, du xuân cùng con cháu.

Lý Hùng và mẹ

Lý Hùng thường dành thời gian đưa mẹ đi dạo trung tâm TP.HCM vào cuối tuần, đi qua những con đường gắn kỷ niệm của cha mẹ. Hiện tại, anh đang sống cùng mẹ (và em gái) trong căn biệt thự khoảng 700m² ở khu Tân Bình (cũ) tại TP.HCM, như một không gian “đủ rộng để gia đình quây quần” sau nhiều năm làm nghề.

Dù rời màn ảnh một thời gian, Lý Hùng vẫn duy trì hình ảnh phong độ nhờ kỷ luật sinh hoạt và tập luyện. Anh nói mình tập 4–5 ngày/tuần với các hoạt động như chạy bộ, gym, bơi lội và luyện võ. Nam diễn viên cũng chú trọng ăn uống khoa học, kiêng dầu mỡ và đồ ngọt, giữ cân nặng khoảng 70 kg và chú trọng sức khỏe “bên trong” hơn vóc dáng.

Đi cùng lối sống ấy là lựa chọn giữ đời tư sạch sẽ. VietNamNet dẫn lời anh cho rằng một lý do khiến anh được tôn trọng là không scandal, luôn nhớ lời cha dạy: nổi tiếng đã khó, giữ được sự nổi tiếng (và thanh danh) còn khó hơn nhiều.

“Chờ duyên tới”: Khi hôn nhân không còn là cuộc đua

Nếu sự nghiệp từng là “cuộc chạy” liên tục, thì chuyện tình cảm của Lý Hùng lại giống một hành trình đợi đúng người. Anh thừa nhận từng yêu, từng đổ vỡ, và đến nay vẫn độc thân vì chưa tìm được bạn đời phù hợp; với anh, mọi thứ thuộc về duyên số, không cưỡng cầu.

Chia sẻ với VnExpress, Lý Hùng cho biết mỗi dịp Tết khi nhìn gia đình con cháu sum vầy anh cũng có cảm giác chạnh lòng, nhưng anh vẫn tin “có một người đang chờ mình phía trước” và khi có tin vui sẽ thông báo với khán giả. Trước đó, anh từng nói thẳng mong sớm báo tin “lên xe hoa”, nhưng không vội vì đã chờ mấy chục năm thì chờ thêm cũng không sao.

Trong lúc “duyên” chưa tới, Lý Hùng lấp đầy đời sống bằng gia đình, công việc vừa đủ, thói quen tự thưởng cho bản thân như xem phim, chăm vườn, ăn cơm nhà, và những chuyến đi cùng mẹ. Có lẽ, chính nhịp sống ấy khiến câu chuyện của “ông hoàng điện ảnh” không chỉ là hoài niệm về cát-sê hay hào quang, mà còn là lựa chọn trưởng thành: bình thản, biết đủ, và tin rằng hạnh phúc đôi khi đến muộn — nhưng không vì thế mà kém trọn vẹn.

