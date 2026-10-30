Tình hình hiện tại của nữ KOL bị ngã từ tầng 35 xuống đất

Cô bị đa chấn thương gãy xương, xuất huyết nội sọ, tổn thương cột sống cổ cùng các cơ quan nội tạng, và phải cưa bỏ phần dưới chân phải.

Một KOL (người ảnh hưởng) Trung Quốc đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng sau khi đăng tải về quá trình hồi phục kỳ diệu của mình sau khi ngã từ tầng 35 xuống gần một năm trước.

Vào ngày 12 tháng 10, nữ KOL với tài khoản @wananan đã trở lại mạng xã hội sau gần 17 tháng vắng bóng và chia sẻ rằng cô “đã được tái sinh qua nghịch cảnh”. Người phụ nữ 27 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, cho biết cô đã gần như hồi phục hoàn toàn sau cú ngã xảy ra hơn một năm trước.

Trước đó có thông tin cho biết cô đã vô tình bị ngã vào tháng 6 năm ngoái và ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện Tương Nha 3 thuộc Đại học Trung Nam cấp cứu.

Cô bị đa chấn thương gãy xương, xuất huyết nội sọ, tổn thương cột sống cổ cùng các cơ quan nội tạng, và phải cưa bỏ phần dưới chân phải. Sự sống của cô được giành lại sau 14 giờ phẫu thuật cấp cứu.

Cô đã trải qua 50 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Bác sĩ điều trị trực tiếp của cô, ông Hình Vĩ, cho biết quá trình điều trị đã thành công ngoài mong đợi. Bác sĩ Hình cho hay, ngoại trừ việc phải cắt chi phần chân dưới, chức năng các cơ quan khác của cô về cơ bản đã phục hồi.

Sự sống của cô được giành lại sau 14 giờ phẫu thuật cấp cứu, tiếp đó là 50 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt; bác sĩ điều trị trực tiếp lưu ý rằng quá trình điều trị đã thành công vượt ngoài mọi kỳ vọng. Ảnh: 163.com

Bên cạnh nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đã giúp cô giữ lại mạng sống, @wananan được cho là cũng rất may mắn: cô đã va vào một cái cây rồi rơi xuống một số bụi cây, giúp giảm lực va đập và ngăn chặn hậu quả tử vong.

Nữ KOL trước đây có khoảng 100.000 người theo dõi, những người luôn ngưỡng mộ ngoại hình và giọng hát của cô qua các video hát lại (cover).

Cô cũng chia sẻ rằng mình rất may mắn khi không bị thương nặng ở mặt hay bàn tay.

Video đánh dấu sự trở lại của cô đã nhận được 1,7 triệu lượt thích và 100.000 lượt bình luận tại thời điểm bài viết được ghi nhận. Lượng người theo dõi của cô trên nền tảng này cũng đã tăng lên 250.000.

Mỗi ngày cô đều tập các bài tập vật lý trị liệu và dự định sẽ sớm được lắp chân giả.

Những chấn thương nghiêm trọng của @wananan bao gồm đa chấn thương gãy xương, xuất huyết nội sọ, tổn thương cột sống cổ và các cơ quan nội tạng, cùng việc phải cưa bỏ phần dưới chân phải. Ảnh: 163.com

Chia sẻ về tương lai, @wananan tỏ ra rất lạc quan: “Tôi vẫn có thể tự đi đến những nơi mình muốn, và nếu không thể đi bộ, tôi sẽ gọi xe taxi.”

Cô nói rằng cuộc sống của cô giờ đây không còn chỉ thuộc về riêng mình, mà còn thuộc về rất nhiều người đã giúp đỡ cô. Cô sẽ sống thật đẹp như một cách để cảm ơn họ. Cô nhớ lại những ngày tháng khó khăn sau cú ngã, đặc biệt là khi phải chịu đựng những cơn đau dữ dội “ở khắp mọi nơi” trên cơ thể trong quá trình vết thương lành lại.

Nhưng trải nghiệm này đã giúp cô nhận ra rằng: “Đau khổ không phải để hủy hoại tôi, mà là để rèn giũa tôi. Cuộc sống không phải là để trở nên lộng lẫy, mà là lòng dũng cảm đối mặt với những mảnh vỡ và ghép chúng lại với nhau.”

Trải nghiệm này đã dạy cô rằng “đau khổ không phải để hủy hoại tôi, mà là để rèn giũa tôi.” Ảnh: 163.com

Cô cũng khuyến khích khán giả của mình hãy tập trung vào những gì nhận được thay vì những gì đã mất đi. “Những gì đã mất sẽ không mất đi lần nữa,” cô kết luận.

“Thật là một điều kỳ diệu khi cô ấy có thể sống sót sau khi ngã từ tầng 35,” một người để lại bình luận.

“Bạn rất may mắn. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc trong tương lai,” một người khác bình luận dưới bài đăng của cô.

Tài khoản chính thức của bệnh viện cũng đã để lại bình luận, bày tỏ sự vui mừng khi thấy cô “tái sinh” và cảm ơn cô vì đã “lan tỏa sức mạnh của cuộc sống.”

Nguồn: SCMP