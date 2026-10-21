Tình hình hiện tại của NSƯT Chí Trung

Ở tuổi 65, hiện tại của NSƯT Chí Trung thế nào?

Mới đây, NSƯT Chí Trung tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải thông báo chuyển nhượng nhiều món đồ gỗ cũ trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, tối 19/10, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Chí Trung đã đi chơi về. Mời các bạn đến giao lưu, chuyển nhượng Sập gụ - Tủ hoa lan tây gỗ gụ - Bàn thờ Oxa - Hoành phi câu đối và nhiều đồ cũ ngày xưa".

Đi kèm bài viết là những đoạn video ghi lại các món nội thất bằng gỗ được chạm khắc cầu kỳ, đồ thờ và một số vật dụng trang trí. Nam nghệ sĩ cũng để lại số điện thoại để những người quan tâm có thể liên hệ trực tiếp, song không công khai giá bán.

Đây không phải lần đầu Chí Trung thông báo chuyển nhượng đồ đạc trong tháng 10. Trước đó, nam nghệ sĩ từng đăng nhiều video giới thiệu những món đồ có tuổi đời hàng chục năm, đồng thời tiết lộ kế hoạch chuyển khỏi căn nhà tập thể tại số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.

Tiếp tục rao bán nhiều món đồ gắn bó hàng chục năm

Một trong những món đồ Chí Trung muốn chuyển nhượng là chiếc sập gỗ có tuổi đời khoảng 50-70 năm. Theo lời giới thiệu của nam nghệ sĩ, đây là chiếc sập hai lá, ba bông, chân quỳ, ba mặt chạm trổ với nhiều họa tiết tinh xảo. Ông cho rằng chất liệu có thể là gỗ gụ thay vì gỗ trắc.

Bên cạnh chiếc sập, nam nghệ sĩ còn rao bán một chiếc tủ hoa lan tây do chính mình thiết kế cách đây hơn 30 năm. Chiếc tủ có nhiều ngăn rộng, gồm hai phần có thể tháo rời. Tuy nhiên, vì chuẩn bị chuyển sang chung cư, ông cho biết không gian mới không còn phù hợp để bố trí món nội thất kích thước lớn này.

Đáng chú ý, trong số những món đồ được giới thiệu còn có chiếc bàn thờ ô xa có từ thời ông nội Chí Trung. Nam nghệ sĩ cho biết chiếc bàn thờ vẫn giữ được nhiều chi tiết chạm khắc, thiếp vàng và mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình. Trước khi chuyển nhượng, ông dự định xin phép ông bà, tổ tiên.

Việc Chí Trung quyết định chia tay những món đồ đã gắn bó nhiều năm khiến không ít khán giả tiếc nuối. Dưới các video, nhiều người khuyên ông nên giữ lại những kỷ vật gia đình. Tuy nhiên, lý do được nam nghệ sĩ đưa ra chủ yếu liên quan đến việc thay đổi nơi ở và diện tích sử dụng, thay vì nhu cầu thay mới nội thất.

Chuẩn bị rời căn nhà 33m² sau gần nửa thế kỷ

Căn nhà NSƯT Chí Trung chuẩn bị rời đi nằm trong khu tập thể cũ của Nhà hát Kịch Việt Nam tại số 1 Tràng Tiền. Đây là nơi mẹ ông bắt đầu sinh sống từ năm 1967, còn nam nghệ sĩ chuyển về ở cùng từ năm 1978.

Ban đầu, gia đình chỉ có một căn phòng rộng khoảng 7m². Sau nhiều năm, Chí Trung mua thêm ba căn liền kề, nâng tổng diện tích lên 33m², rồi từng bước cải tạo thành không gian nhiều tầng.

Dù không quá rộng rãi, căn nhà lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình. Bên trong có những tủ sách, đồ gốm, đồ cổ cùng các món quà lưu niệm được nam nghệ sĩ tích lũy trong những chuyến đi. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, ông từng có sáu tủ sách nhưng sau này chỉ giữ lại một tủ với những cuốn yêu thích nhất.

Về lý do chuyển nhà, Chí Trung cho biết khu tập thể nằm trong phạm vi dự kiến di dời liên quan đến phương án quy hoạch, chỉnh trang không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm. Vì vậy, ông chủ động sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị nơi ở mới. Dù có nhiều lưu luyến, nam nghệ sĩ vẫn bày tỏ sự đồng tình với việc thay đổi diện mạo đô thị.

Ít ai biết rằng, Chí Trung từng có niềm đam mê đặc biệt với đồ cổ. Từ năm 2011, ông sở hữu hàng nghìn món đồ sưu tầm, thuộc nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Thú chơi này bắt đầu từ khoảng giữa những năm 1980, khi sân khấu gặp khó khăn và ông phải tìm thêm công việc để trang trải cuộc sống.

Từ việc mua bán đồ cổ để mưu sinh, Chí Trung dần tìm hiểu về hoa văn, niên đại và giá trị của từng món đồ, rồi trở thành người có nhiều năm gắn bó với thú chơi này. Bởi vậy, việc chia tay một số món nội thất lâu năm khi chuyển nhà cũng đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong không gian sống của ông.