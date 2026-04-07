Tình hình hiện tại của doanh nhân Cường Đô La

Sáng 7/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong số các bị cáo có bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay còn được biết đến là Cường Đô La). Bà Loan bị tạm giam từ ngày 18/7/2024 đến ngày 11/11/2024, được thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh. Quá trình điều tra, bà Loan đã nộp lại 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Tính đến thời điểm trưa cùng ngày, Cường Đô La không có động thái gì mới trên MXH, lần gần nhất anh cập nhật về cuộc sống là vào ngày 28/3, khi đưa 2 con nhỏ đi dạo phố. Trong thời gian qua, Cường Đô La vẫn đều đặn chia sẻ những hình ảnh, thông tin liên quan đến công việc và cuộc sống của gia đình nhỏ. Nam doanh nhân được khen là "ông bố quốc dân" vì dù bận rộn đến đâu cũng luôn dành thời gian chơi cùng các con, đưa các bé đi học, du lịch. Song song đó, Cường Đô La cũng có nhiều bài đăng dành những lời ngọt ngào, tình cảm dành cho người mẫu Đàm Thu Trang. Vào dịp Tết 2026, Cường Đô La đăng ảnh bố mẹ kèm chia sẻ: "Bố mẹ vui khoẻ là hạnh phúc lớn nhất của con".

Có thể thấy, giữa những thông tin xoay quanh phiên tòa và các vấn đề liên quan đến gia đình, cuộc sống của Nguyễn Quốc Cường vẫn diễn ra theo nhịp quen thuộc, không có dấu hiệu xáo trộn rõ rệt. Nam doanh nhân không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào, cũng không có động thái thể hiện sự bị ảnh hưởng trên mạng xã hội. Điều này cũng phần nào cho thấy anh không để những ồn ào xung quanh ảnh hưởng quá nhiều đến nhịp sống hiện tại.

Có thời điểm cả hai khóa bình luận trang cá nhân nhưng sau đó đã mở lại

Doanh nhân Cường Đô La là ai?

Cường Đô La sinh năm 1982, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai. Năm 2019, Cường Đô La kết hôn với người mẫu Đàm Thu Trang, sau đó cặp đôi chào đón 2 nhóc tỳ. Vợ chồng Cường Đô La sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại ở khu nhà giàu Quận 7, TP.HCM. Nam doanh nhân thường xuyên "flex" những góc trong căn nhà, đặc biệt là gara chứa đầy siêu xe bạc tỷ. Các góc trong nhà của Cường Đô La đều được trang trí toát lên phong cách sang trọng, ấm cúng.

Cường Đô La có thú vui với siêu xe, nam doanh nhân từng gây choáng khi là người Việt đầu tiên tham gia hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000. Chỉ tính riêng phí đăng ký cho hành trình của Cường Đô La đã lên đến 2,5 tỷ đồng, siêu xe Ferrari SF90 Spider được mang đi "khai chiến" hơn 50 tỷ đồng. Bên trong gara xe của gia đình Đàm Thu Trang và Cường Đô La còn có những "chiến mã" đến từ các thương hiệu đắt đỏ như: amborghini Gallardo, Audi R8 V10, Ferrari 488 GTB, McLaren 720S, Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracan, Porsche 911 Carrera S, Rolls-Royce Wraith, Porsche...

Trong công việc, Cường Đô La từng gây chú với những khoảnh khắc xuất hiện trong livestream buôn bán những căn hộ thuộc dự án của công ty, anh thân thiện lì xì thưởng nóng cho nhân viên. Cường Đô La từng chia sẻ quan điểm trong việc quản trị doanh nghiệp: "Tôi nghĩ là đối với những công ty với quy mô gia đình, thì người chủ gia đình là thế hệ cha, mẹ đã xây dựng nên cả một tập đoàn với những ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Thế hệ tiếp theo là thế hệ được chuyển giao, và giai đoạn chuyển giao sẽ luôn có những vấn đề xảy ra. Tôi học được rằng hãy tập coi nhau là đối tác trước khi là gia đình. Khi là đối tác, chúng ta có quyền làm hoặc không, có quyền đề xuất những phương án tốt nhất. Quan hệ đối tác giúp tạo ra lợi ích chung và hướng đến mục tiêu là hoàn thành công việc, nhờ đó sẽ khiến tất cả mọi thành viên làm việc một cách công tâm, nhẹ nhàng, thoải mái, rõ ràng và minh bạch".

