Tình hình hiện tại của Đoàn Văn Hậu

Sau hơn hai năm kiên trì điều trị chấn thương, Đoàn Văn Hậu đã trở lại sân cỏ nhưng nhanh chóng trải qua một trận đấu nhiều cảm xúc.

Mới đây, hậu vệ sinh năm 1999 nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp, trong khi Công an Hà Nội vẫn giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel.

Nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp

Tối 10/9 trên sân Hàng Đẫy, Đoàn Văn Hậu đá chính cho Công an Hà Nội trong cuộc đối đầu Thể Công Viettel tại vòng 2 V-League 2026-2027.

Phút 68, Văn Hậu lao vào tranh chấp khi Doãn Ngọc Tân đang nhoài người phá bóng. Hậu vệ CAHN đạp gầm giày vào chân phải đối phương, khiến Ngọc Tân đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu.

Trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại VAR, ông thay đổi quyết định và truất quyền thi đấu Văn Hậu. Đây là thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của hậu vệ này. Trước đó, anh nhận 17 thẻ vàng sau 155 trận ở cấp CLB và 7 thẻ vàng qua 47 trận cho đội tuyển Việt Nam.

Sau trận, HLV Popov của Thể Công Viettel cho rằng Văn Hậu nhận thẻ đỏ là xứng đáng.

Văn Hậu phạm lỗi nguy hiểm (Ảnh: FPT Play)

Trở lại sau hơn hai năm điều trị chấn thương

Chiếc thẻ đỏ đến không lâu sau khi Văn Hậu đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý. Hậu vệ sinh năm 1999 từng phải trải qua quá trình điều trị kéo dài từ cuối mùa giải V-League 2023 vì chấn thương viêm điểm bám gân gót chân.

Ban đầu, thời gian hồi phục được dự kiến khoảng 3-6 tháng, nhưng tình trạng thực tế phức tạp hơn. Văn Hậu phải kiên trì điều trị trong hơn hai năm trước khi trở lại thi đấu.

ASEAN Cup 2026 đánh dấu sự trở lại của hậu vệ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội sau quãng thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, ngay ở trận đấu tiếp theo tại V-League, anh lại đối mặt với nguy cơ phải nghỉ thi đấu vì án phạt sau thẻ đỏ.

Việc Văn Hậu bị truất quyền thi đấu không khiến CAHN đánh mất thế trận. Đội bóng của HLV Mano Polking tiếp tục duy trì sự chắc chắn và tung ra đòn quyết định ở phút bù giờ thứ tư.

Từ quả treo bóng bên cánh trái của Lê Văn Đô, Stefan Mauk bật cao đánh đầu ghi bàn, giúp CAHN vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 1-0.

Chiến thắng giúp CAHN có 6 điểm sau hai vòng, tạm dẫn đầu V-League 2026-2027. Đội bóng ngành Công an cũng đang toàn thắng cả bốn trận trên mọi đấu trường mùa này, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới.

(Tổng hợp)