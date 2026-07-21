Tình hình hiện tại của Diva Mỹ Linh

Tiết lộ mới của Mỹ Linh được nhiều khán giả quan tâm.

Sáng 21/7, diva Mỹ Linh thu hút sự quan tâm khi đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, chia sẻ về hành trình thay đổi bản thân ở tuổi 50+, từ việc tập luyện thể thao, học ngoại ngữ đến những mục tiêu mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Những tâm sự chân thành của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen bởi nguồn năng lượng tích cực và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân.

Chia sẻ của Mỹ Linh gây chú ý

Trong bài viết, Mỹ Linh cho biết đã duy trì việc tập gym suốt nửa năm theo lời khuyên của con gái út. Mỗi tuần, cô dành ba buổi, mỗi buổi một tiếng để tăng khối lượng cơ bắp, cải thiện sức khỏe và giảm lượng mỡ trong cơ thể. Nữ ca sĩ tiết lộ trước đây từng nhiều lần bỏ cuộc khi tập với các huấn luyện viên khác vì bị ép quá sức. Tuy nhiên, lần này cô gặp được một huấn luyện viên có phương pháp phù hợp, luôn lắng nghe tâm lý học viên và điều chỉnh giáo án từ dễ đến khó để tạo cảm giác thoải mái thay vì áp lực.

Theo Mỹ Linh, điều cô học được lớn nhất sau nửa năm không nằm ở con số cân nặng mà là sự thay đổi về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh việc rèn luyện thể lực, diva sinh năm 1975 còn dành thời gian học ngoại ngữ. Cô tự đọc những cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đơn giản, đồng thời tiếp tục học tiếng Trung. Dù chưa thể viết thành thạo do khó nhớ mặt chữ, Mỹ Linh cho biết bản thân đã có thể đọc hiểu và giao tiếp những câu cơ bản, thậm chí được người bản xứ khen phát âm khá tốt.

Mỹ Linh luôn giữ tinh thần lạc quan, không ngại thử nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống

Bước sang thập niên mới của cuộc đời, nữ ca sĩ cũng chia sẻ hàng loạt mục tiêu đầy cảm hứng. Cô mong muốn giảm tỷ lệ mỡ cơ thể xuống còn 28%, tăng khối lượng cơ lên 24 kg trên mức cân nặng 54 kg, có đủ thể lực để du lịch xuyên Việt bằng đường bộ và chinh phục hang Sơn Đoòng. Trong lĩnh vực nghệ thuật, Mỹ Linh đặt mục tiêu phát hành thêm một album chất lượng và thực hiện một tour diễn xuyên Việt. Kết thúc dòng trạng thái, nữ ca sĩ hài hước tự hỏi liệu bản thân có "hơi tham" khi đặt ra quá nhiều mục tiêu, nhưng vẫn khẳng định sẽ giữ những ước mơ đó làm động lực cho 10 năm tới.

Chia sẻ của Mỹ Linh nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Nữ ca sĩ còn truyền đi thông điệp tích cực về việc chăm sóc sức khỏe, học tập không ngừng và luôn giữ tinh thần lạc quan ở bất kỳ độ tuổi nào.

Mỹ Linh là diva hàng đầu Việt Nam

Mỹ Linh sinh năm 1975, là một trong bốn diva của nhạc nhẹ Việt Nam bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần. Hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô được xem là một trong những giọng ca có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của dòng nhạc R&B và Soul tại Việt Nam.

Năm 1993, Mỹ Linh bắt đầu được công chúng chú ý khi giành giải "Ca sĩ trẻ ấn tượng nhất" tại Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc với ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân . Đến năm 1996, tên tuổi của cô tiếp tục phủ sóng rộng rãi qua Chị Tôi .

Album Tóc Ngắn làm thay đổi diện mạo nhạc Việt những năm cuối 1990s - đầu 2000s

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 1998 với album Tóc Ngắn , sản phẩm hợp tác cùng nhạc sĩ Anh Quân và Huy Tuấn. Không chỉ tạo nên cơn sốt với hình ảnh mái tóc tém cá tính, album còn góp phần định hình phong cách R&B/Soul hiện đại tại Việt Nam, đưa "tóc tém Mỹ Linh" trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng của thời kỳ đó.

Những năm tiếp theo, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định vị thế với các dự án chất lượng như Made in Vietnam hay Chat với Mozart , nơi âm nhạc cổ điển được làm mới bằng tư duy hòa âm R&B/Pop hiện đại. Ngoài hoạt động biểu diễn, Mỹ Linh còn dành nhiều thời gian cho công tác giảng dạy thanh nhạc, đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ và đảm nhận vai trò giám khảo ở nhiều chương trình âm nhạc lớn.

Mỹ Linh là Chị Đẹp truyền cảm hứng nhất suốt cả 2 mùa

Năm 2023, việc Mỹ Linh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng từng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Chương trình đã trở thành cột mốc quan trọng giúp nữ diva đến gần hơn với thế hệ khán giả trẻ. Ở tuổi U50, Mỹ Linh sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn khi tập luyện hip-hop, múa đương đại, thực hiện nhiều động tác vũ đạo khó và thử sức với nhiều hình thức trình diễn mới. Tinh thần không ngại thử thách của cô nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự lăn xả, Mỹ Linh còn được yêu thích nhờ tính cách hài hước, chân thành và gần gũi. Nhiều khoảnh khắc tự nhiên của nữ ca sĩ trong chương trình lan truyền mạnh trên mạng xã hội, giúp cô trở thành "thánh meme" được đông đảo khán giả trẻ yêu mến.

Trong các vòng công diễn, Mỹ Linh cũng được đánh giá cao bởi vai trò người chị lớn khi luôn hỗ trợ, động viên và tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ tỏa sáng. Kết thúc mùa đầu tiên, cô là một trong bảy "Chị Đẹp" thành đoàn và tiếp tục được nhà sản xuất mời trở lại ở mùa thứ hai.

Mỹ Linh có cuộc sống viên mãn bên nhạc sĩ Anh Quân sau gần 30 năm gắn bó

Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Linh có cuộc sống viên mãn bên nhạc sĩ Anh Quân sau gần 30 năm gắn bó. Cả hai duy trì sự đồng điệu trong nghệ thuật cũng như cuộc sống gia đình. Ba người con của vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân gồm Anna Trương, Anh Duy và Mỹ Anh đều đã trưởng thành, tự lập và theo đuổi con đường nghệ thuật hoặc sản xuất âm nhạc.

Nữ diva cho thấy tinh thần sống tích cực, cầu tiến và luôn giữ trọn niềm đam mê với âm nhạc

Sau nhiều năm đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, Mỹ Linh lựa chọn nhịp sống chậm rãi hơn nhưng vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Từ việc rèn luyện sức khỏe, học ngoại ngữ đến ấp ủ kế hoạch phát hành album và thực hiện tour diễn xuyên Việt, nữ diva cho thấy tinh thần sống tích cực, cầu tiến và luôn giữ trọn niềm đam mê với âm nhạc.