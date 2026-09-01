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Tình hình danh ca Kim Anh sau tai biến liệt nửa người, sống cô độc một mình ở Mỹ

Tùng Ninh
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Từng té ngã tới 126 lần trong quá trình tập đi, sự cố gắng kiên cường đã mang lại kỳ tích cho danh ca Kim Anh.

Mới đây, danh ca Kim Anh đã xuất hiện tại một livestream. Đây là lần hiếm hoi nữ danh ca lên sóng kể từ sau khi bị tai biến liệt nửa người cách đây vài năm.

Tình hình danh ca Kim Anh sau tai biến liệt nửa người, sống cô độc một mình ở Mỹ- Ảnh 1.

Danh ca Kim Anh 72 tuổi

Ở tuổi ngoài 70 và trải qua tai biến liệt nửa người nhưng danh ca Kim Anh hiện tại vẫn rất khỏe mạnh, trẻ đẹp. Nhờ tập luyện và điều trị tốt nên nữ danh ca đã nói năng bình thường trở lại.

Có mặt tại buổi livestream, danh ca Ý Lan chia sẻ kỷ niệm với danh ca Kim Anh: "Tôi còn nhớ, năm 1990 tôi bắt đầu đi hát ở hải ngoại, bước chân lên sân khấu ở vũ trường Rich của nhạc sĩ Ngọc Chánh thì ngay thời điểm đó chị Kim Anh đã là hoa hậu, tiếng hát hàng đầu tại vũ trường lúc bấy giờ.

Trong khi đó, tôi thì mới chỉ là con bé mới tập tễnh đi hát. Những đêm được hát cùng chị Kim Anh để lại cho tôi nhiều ấn tượng, kỷ niệm".

Danh ca Kim Anh nói: "Tôi cũng ấn tượng với Ý Lan vì Ý Lan có giọng nói ngọt ngào lắm. Hồi đó, mỗi đêm đi hát tôi đều uống nước thánh.

Ý Lan có hỏi tôi "sao chị hát nhẹ nhàng thế mà em hát khó khăn quá". Tôi liền bảo Ý Lan uống nước thánh đi nhưng thực ra là tôi lừa Ý Lan uống rượu. Ai ngờ đâu Ý Lan uống xong ngồi gục xuống đất luôn".

Tình hình danh ca Kim Anh sau tai biến liệt nửa người, sống cô độc một mình ở Mỹ- Ảnh 2.

Danh ca Kim Anh nổi tiếng hải ngoại với chất giọng truyền cảm qua ca khúc bất hủ "Mùa thu lá bay". Vào tháng 11 năm 2021, bà trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi tai biến ngã gục tại Mỹ.

Trải qua thời khắc nguy kịch nhờ cấp cứu kịp thời, bà phải đối mặt với di chứng nặng nề. Cơn tai biến khiến cô bị liệt nửa người bên trái, tay chân không cử động và nói ngọng.

Sống cô đơn tại Mỹ, hoàn cảnh của nữ danh ca sau biến cố vô cùng vất vả. Tuy nhiên, bà thể hiện nghị lực phi thường khi kiên trì tự tập luyện vật lý trị liệu.

Bà từng nghẹn ngào chia sẻ bản thân đã té ngã tới 126 lần trong quá trình tập đi. Sự cố gắng kiên cường đã mang lại kỳ tích khi sức khỏe và giọng nói dần hồi phục.

Bà đã có thể tự sinh hoạt cá nhân, đi lại bằng gậy và gặp lại con trai sau nhiều năm mất liên lạc. Hiện tại, bà thậm chí đã hát và thu âm trở lại.

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Tags

liệt nửa người

Kim Anh

danh ca

kim anh hải ngoại

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tai biến

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