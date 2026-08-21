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Tình hình của Tôn Bằng và vợ trẻ kém 26 tuổi

S.A
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Từ khóa “Thanh Thảo” - tên của vợ Tôn Bằng - cũng lọt tìm kiếm phổ biến.

Sau cuộc hôn nhân ồn ào với Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995), Tôn Bằng (sinh năm 1981) được cư dân mạng biết đến nhiều hơn, thậm chí có hơn 115k người theo dõi trên TikTok. Đầu năm 2026, Tôn Bằng kết hôn với người vợ thứ 4 - Nguyễn Thị Thảo (còn gọi là Thanh Thảo, sinh năm 2007).

Tôn Bằng và Thanh Thảo (Ảnh: TTNV)

Từ đó trở đi Tôn Bằng và vợ thường chia sẻ nhiều hình ảnh, clip về cuộc sống đời thường lên MXH. Mới nhất, Thanh Thảo gây chú ý khi có người nhắc đến Tôn Bằng. 

Theo đó, trên tài khoản TikTok của mình, khi một người để lại bình luận dưới hình ảnh của Thanh Thảo và người thân rằng: "Chồng chị đâu?", cô đáp: "Chị sắp bỏ rồi em". Ở bình luận “Nhìn giống vợ Tôn Bằng quá”, Thanh Thảo lại trả lời: “Không phải đâu ạ”. 

Cũng ở dưới những bình luận này, Thanh Thảo lại nói rằng mình đang nói đùa vì người bình luận là người quen. “Chị em trêu nhau vui không được à” - Thanh Thảo viết. 

Bình luận của Thanh Thảo (Ảnh chụp màn hình)

Dẫu vậy, câu trả lời của Thanh Thảo vẫn khiến nhiều người thắc mắc, đẩy từ khóa “Thanh Thảo” lọt xu hướng. Các từ khóa liên quan quan đến cặp đôi như  “Tôn Bằng và Thanh Thảo”, “Nguyễn Thanh Thảo” cũng đang được tìm kiếm. 

Các từ khóa liên quan đến Tôn Bằng và Thanh Thảo đang được tìm kiếm (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, mối quan hệ của Tôn Bằng và Thanh Thảo được cho là vẫn bình thường. Gần nhất, Tôn Bằng đăng clip đang chơi đùa cùng con gái của cặp đôi và nhận xét em bé giống mình y như đúc. Trước đó vào cuối tháng 5/2026, khi Thanh Thảo sinh con, Tôn Bằng đăng clip chăm sóc vợ từng li từng tí. 

Tôn Bằng đăng clip chăm sóc vợ khi vợ sinh em bé (Ảnh cắt từ clip)

Được biết Nguyễn Thị Thảo sinh năm 2007, đến từ Lào Cai, kém Tôn Bằng 26 tuổi. Ban đầu, cặp đôi úp mở xuất hiện chung nhưng không xác nhận mối quan hệ. Từ khoảng đầu tháng 8, Thảo dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ về mối quan hệ của mình.

Trên trang cá nhân của mình, Thảo thường đăng tải các hình ảnh đi du lịch tại các tỉnh, thành ở Trung Quốc. Cô cũng “flex” một số đoạn clip khoe góc nghiêng của Tôn Bằng, ngồi trong xe ô tô, được Tôn Bằng nấu đồ ăn cho,... và thể hiện sự hạnh phúc.

Về phần mình, Tôn Bằng từng trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 4 người con. Tuy nhiên, Tôn Bằng cho biết mình chưa từng chụp ảnh cưới hay tổ chức lễ cưới vì vậy đám cưới với Thanh Thảo là lần đầu tiên tổ chức đám cưới.

Ảnh cưới của Tôn Bằng và Thanh Thảo (Ảnh: TTNV)

Tags

Tôn Bằng

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