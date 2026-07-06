Tình hình của Taylor Swift và chồng cầu thủ sau đám cưới: Tổ ấm đã có thêm "thành viên mới" từ tháng 1?

Sau đám cưới linh đình, cuộc sống của Taylor Swift và Travis Kelce nhận được sự quan tâm lớn.

Taylor Swift và Travis Kelce đã tổ chức đám cưới hoành tráng với 1.000 khách mời tham dự tại nhà thi đấu Madison Square Garden vào ngày 4/7 (giờ Việt Nam). Trong dịp trọng đại của mình, cặp đôi không đăng tải bất kỳ bức ảnh cưới chính thức nào lên mạng xã hội. Thậm chí, Taylor Swift còn chẳng lộ diện trước công chúng dù chỉ 1 lần. Sau khi hôn lễ tuyệt mật kết thúc, hành tung của Taylor Swift và Travis Kelce càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Theo tờ TMZ, cặp vợ chồng mới cưới này được cho là đã kín đáo bay thẳng từ New York về Rhode Island để nghỉ ngơi trong căn biệt thự ven biển, rộng 1110m2 có giá 12 triệu USD (314 tỷ đồng) của Taylor Swift. Cả hai muốn dành vài ngày hồi phục thể trạng trước khi lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Vào đúng dịp Quốc khánh Mỹ 4/7 (giờ địa phương), toàn bộ đèn trong dinh thự đều được bật sáng trưng. Một nguồn tin cho biết vào thời điểm pháo hoa được bắn lên bầu trời thị trấn Watch Hill, họ đã nhìn thấy bóng người di chuyển trong khuôn viên biệt thự. Hiện tại, vẫn chưa rõ bao giờ Taylor Swift và Travis Kelce mới xả ảnh đám cưới, cùng nhau xuất hiện sau lễ cưới tỷ đô.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đã kín đáo bay thẳng từ New York về Rhode Island để nghỉ ngơi trong căn biệt thự ven biển của nữ ca sĩ. Ảnh: TMZ.

Một thông tin gây chú ý khác mà TMZ có được LÀ tổ ấm của Taylor Swift và Travis Kelce đã chào đón thêm một thành viên mới. Cặp sao được cho là đã âm thầm nhận nuôi và trở thành "cha mẹ của một chú chó Samoyed". Hồi đầu năm nay, chú cún trắng bị bắt gặp nhảy ra khỏi ôtô của Taylor Swift. Chú chó Samoyed này cũng xuất hiện tại nhà thi đấu Madison Square Garden vào thời điểm đám cưới của cặp đôi diễn ra.

Vợ chồng Taylor Swift được cho là đã nhận nuôi 1 chú cún. Ảnh: CG Images.

Đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce vào cuối tuần qua quy tụ toàn những gương mặt đình đám như Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Jack Antonoff, Kelsea Ballerini cùng nhiều nghệ sĩ, vận động viên và nhân vật có sức ảnh hưởng tại Mỹ. Công tác bảo mật được thực hiện nghiêm ngặt. Toàn bộ khách mời đều không ai dám tự ý đăng ảnh cô dâu - chú rể hay bên trong sự kiện lên mạng xã hội do đã ký ký thỏa thuận bảo mật (NDA) với Taylor Swift.

Theo lời kể của 1 số khách mời, cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, dưới bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá. Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Danh hài Adam Sandler được mời làm người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi.

Đám cưới của cặp đôi kín bưng, không bức ảnh nào bị leak ra ngoài.

Tờ Daily Mail cho biết khu vực diễn ra nghi thức trao lời thề nguyện của Taylor Swift và Travis Kelce gây choáng váng về độ hoành tráng và công phu. Thay vì sân khấu truyền thống, lễ đường mà Taylor Swift và Travis Kelce nói lời "I do" (tạm dịch: Anh/em đồng ý) được thiết kế như một khu vườn thần tiên với những hàng cây xanh, tấm rèm màu ngọc lục bảo cùng hệ thống ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác như bước vào một câu chuyện cổ tích. Sau khi nghi lễ kết thúc, 1.000 khách mời không đi theo lối thông thường mà được dẫn qua một hệ thống "cánh cửa bí mật" phía sau lễ đường để bước vào khu vực tiệc cưới. Một vị khách tiết lộ với truyền thông rằng mọi người đã cùng nhau tiến vào căn phòng lễ hội phía sau những cánh cửa ma thuật để tiếp tục buổi tiệc kéo dài đến tận rạng sáng mới kết thúc.

Hình ảnh được cho là cô dâu Taylor Swift trong hôn lễ của mình. Tuy nhiên, nguồn gốc của những bức ảnh này hiện vẫn là dấu hỏi lớn. Ảnh: X.

Nguồn: TMZ