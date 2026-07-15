Tình hình các cửa tiệm kim cương sau thông tin khởi tố chủ tiệm Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu: “Đóng cửa, cài then” và dán thông báo

Chỉ một ngày sau khi cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có chủ các thương hiệu Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại TP.HCM đã đồng loạt đóng cửa hoặc tạm ngưng giao dịch.

Sáng 15/7, ghi nhận tại một số tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý ở TP.HCM cho thấy không khí giao dịch trầm lắng hơn hẳn sau diễn biến mới của chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng.

Tại khu vực đường An Dương Vương và đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM), nơi tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý và kim cương cho thấy hàng loạt cửa hàng đồng loạt đóng cửa hoặc tạm ngừng giao dịch.

Khung cảnh nhộn nhịp với lượng lớn khách đến mua bán, ký gửi kim cương hay đá quý từng xuất hiện trong thời gian trước gần như không còn.

Trong đó, tiệm vàng Kim Lý đóng kín cửa. Trước cửa hàng dán thông báo cho biết cơ sở tạm ngừng hoạt động để sửa chữa và dự kiến mở cửa trở lại sau khoảng một tháng.

Cửa hàng Kim Lý tại quận 5 (TP.HCM) đóng cửa và dán thông báo tạm ngừng hoạt động để nâng cấp, dự kiến mở cửa trở lại sau một tháng (Ảnh: Minh Ngọc)

Cách đó không xa, Công ty TNHH Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry) tiếp tục đóng cửa theo thông báo đã phát đi trước đó.

Trước cửa hàng vẫn dán thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 11 đến 24/7 để doanh nghiệp sắp xếp lại công tác nội bộ, rà soát hệ thống vận hành và hoàn thiện các quy trình hoạt động. Theo thông báo, mọi yêu cầu phát sinh trong thời gian này sẽ được tiếp nhận và xử lý khi cửa hàng hoạt động trở lại từ ngày 25/7.

Trong sáng 15/7, cửa hàng trong tình trạng đóng cửa, bên ngoài vắng lặng, không ghi nhận nhân viên hay khách hàng xuất hiện (Ảnh: Minh Ngọc)

Cửa hàng vàng bạc đá quý Ngọc Tâm cũng trong tình trạng đóng cửa, ngừng mọi hoạt động mua bán. Trong khi đó, cửa hàng Kim Châu nằm cạnh Ngọc Tâm cũng đóng cửa. Một số cửa hàng khác trên cùng tuyến đường vẫn mở cửa nhưng lượng khách đến giao dịch khá thưa thớt, trái ngược với cảnh đông đúc từng ghi nhận trước đây.

Những cửa hàng từng tấp nập khách ra vào nay đồng loạt đóng kín cửa, cài then, nhiều nơi dán thông báo tạm ngừng hoạt động. Không khí mua bán sôi động thường thấy trên tuyến phố kinh doanh kim cương gần như biến mất (Ảnh: Minh Ngọc)

Đáng chú ý, trước thời điểm các chủ doanh nghiệp bị khởi tố, nhiều đơn vị kinh doanh kim cương đã phải áp dụng hình thức viết giấy hẹn kéo dài nhiều tháng đối với khách có nhu cầu bán lại kim cương do áp lực thanh khoản. Không ít cửa hàng cũng liên tục triển khai các chương trình giảm giá nhằm tăng doanh số và cải thiện dòng tiền.

Diễn biến mới tại các cửa hàng diễn ra ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Các bị can mới bị khởi tố gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA - đơn vị sở hữu thương hiệu Ngọc Châu Âu; cùng bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ LAB). Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố trong quá trình mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo cơ quan điều tra, đây là kết quả của quá trình mở rộng chuyên án sau khi lực lượng chức năng tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức tinh vi để đưa kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam. Thông qua các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber, nhóm này liên hệ với các đầu mối tại Ấn Độ để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường hàng không.

Để tiêu thụ hàng hóa, các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách hàng. Sau khi hai bên thống nhất giao dịch, các nhóm trao đổi riêng được lập trên ứng dụng WhatsApp để báo giá, đặt hàng và theo dõi quá trình giao nhận.

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, hàng hóa được cất giấu trong hành lý cá nhân, quần áo hoặc giày dép khi nhập cảnh qua các sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Sau khi về Việt Nam, kim cương được phân loại theo từng đơn hàng và chuyển qua nhiều khâu trung gian trước khi đến tay người mua.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 31 bị can trong chuyên án, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức và tài sản chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây này thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Việc hàng loạt cửa hàng kinh doanh kim cương đồng loạt đóng cửa hoặc tạm ngừng giao dịch ngay sau diễn biến mới của chuyên án tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường. Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.