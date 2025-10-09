Tình hình bất ổn của cặp vợ chồng Hà Nội: Có 6 nguồn thu nhập vẫn không đủ tiêu!

Ở thời điểm hiện tại, khi chi phí sống tăng, giá nhà cũng tăng mà thị trường lao động lại vẫn trong cảnh đìu hiu do làn sóng sa thải, chúng ta phải thừa nhận với nhau 1 điều: Phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập là có phần hơi rủi ro.

Làm thêm việc, kiếm thêm tiền, có thêm nhiều nguồn thu nhập trở thành chuyện cấp thiết vì lẽ đó. Tuy nhiên, nếu chỉ đa dạng thu nhập mà không quản lý chi tiêu, quản lý nợ nần, suy cho cùng cũng “chẳng thấm vào đâu”.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy.

Có 6 nguồn thu nhập nhưng tháng 9 vẫn “âm” 500 nghìn đồng

Trong bài chia sẻ của mình, cô vợ cho biết hiện tại gia đình đang sinh sống, làm việc ở ngoại thành Hà Nội. Nhà 4 người gồm 2 vợ chồng, 2 con nhỏ, nhà xe đủ cả, cộng thêm 6 nguồn thu nhập hàng tháng nhưng cuối cùng, vẫn không đủ tiêu. Đặc biệt trong tháng 9 vừa qua, tổng chi còn lớn hơn tổng thu 500 nghìn đồng.

Bảng liệt kê thu nhập, chi tiêu của gia đình trong tháng 9

“Nhờ cả nhà xem giúp các khoản thu chi của gia đình mình đã ổn chưa ạ. Tài sản mình hiện có 1 nhà cho thuê, 1 xe ô tô cho thuê, 1 xe ô tô vợ chồng mình đang đi. Mình tính vay thêm để xây nhà ở ngoại thành Hà Nội, nhà ở nội thành thì đang cho thuê nhưng cũng lo đang nợ nhiều quá, vay thêm sợ không trả được…” - Cô viết.

Nhìn vào bảng chi tiêu phía trên, có thể thấy:

- Tổng các khoản trả góp hàng tháng: 39 triệu đồng

- Tiền học của 2 con: 3 triệu đồng

- Tiền ăn uống, mua đồ dùng, trà chiều, ăn vặt,...: 11 triệu đồng

- Mỹ phẩm, spa, nail: 1 triệu đồng

- Vui chơi (quỹ du lịch, chơi cuối tuần): 3 triệu đồng

- Phát sinh: 1 triệu đồng

- Tiền tiêu vặt của chồng: 3 triệu đồng

Tóm tắt như vậy để thấy rằng so với 6 nguồn thu nhập mang về 62,5 triệu đồng/tháng, thì riêng tiền trả nợ đã chiếm 62,4% - cao hơn cả lương từ công việc fulltime của 2 vợ chồng. Thế nên việc thu không đủ chi cũng là điều dễ hiểu.

Ảnh minh họa

“Nhìn đoạn 6 khoản thu nhập đang định cảm thán, xuống chi tiêu đã thấy ngay 4 khoản góp trả nợ xong chẳng biết nói gì nữa. Nợ thì cũng nợ rồi, cố trả cho xong. Trong lúc đó thì cố tăng thu, giảm chi thôi chứ biết sao được bây giờ” - Một người bình luận.

“Tính ra chi phí ăn uống, học hành của cả nhà không đáng bao nhiêu. Vấn đề là nợ nhiều quá, nên trả cho hết đi đã rồi tiết kiệm lại, hòm hòm thì vay xây nhà chứ nợ nần mãi chẳng dứt nó mệt mỏi tinh thần mình lắm mom ơi” - Một người khác bày tỏ.

“Cắt hết chi phí du lịch, spa làm nail các thứ đi thôi. Dồn sức trả nợ cho xong thì hưởng thụ sau cho thoải mái. Có nhà có xe rồi thì nợ này cũng đáng để cắt giảm chi tiêu” - Một người bày tỏ.

Vay tiền mua nhà, mua xe: Tính toán thế nào để không quá áp lực nợ nần?

Nếu quyết định vay tiền để tậu tài sản lớn, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, dẫn đến kết cục bán nhà trả nợ.

1 - Phương án tính toán khoản vay

Để khoản vay không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36.

Theo quy tắc 28/36: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua bất động sản, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ảnh minh họa

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng của bạn là 62.000.000 đồng. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho khoản vay mua nhà là: 62.000.000 x 28% = 17.360.000.

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho tất cả các khoản nợ khác (bao gồm cả nợ vay mua bất động sản) là: 62.000.000 x 36% = 22.320.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được phép loại trừ khả năng bị giảm thu nhập sau khi vay tiền

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay khoản tiền lớn, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.