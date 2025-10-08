Ô tô bị dòng nước lũ cuốn, tài xế hoảng loạn không thể thoát ra ngoài: Clip giải cứu căng thẳng

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7/10, khi vừa tan ca trở về nhà tại phố Kim Đồng (phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng), đồng chí Hoàng Quang Diệu - Phó Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh, phát hiện một chiếc ô tô con đang bị dòng nước lũ cuốn trôi ngay trước cửa nhà.

Chiếc xe ô tô bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi, người đàn ông lớn tuổi trên xe quá hoảng sợ nên không thể thoát ra ngoài.

Trên xe ô tô thời điểm này có một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí lái. Người này tỏ ra vô cùng hoảng loạn, không thể nào thoát ra ngoài. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, đồng chí Diệu lập tức chạy vào nhà lấy áo phao, rồi lao mình xuống dòng nước xiết, bơi đến vị trí chiếc xe.

Sau đó, anh nhanh chóng mặc áo phao đồng thời trấn an tinh thần của người đàn ông lớn tuổi. Bên cạnh đó, anh cũng tri hô người dân xung quanh hỗ trợ đẩy xe ô tô ra khỏi khu vực ngập sâu, đến nơi an toàn.

Hành động quyết đoán và dũng cảm của anh Hoàng Diệu đã được người dân chứng kiến, ghi lại. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

(Đồng chí Hoàng Diệu cùng người dân đẩy chiếc xe ô tô ra khỏi khu vực ngập sâu).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, ở Cao Bằng đã xảy ra mưa lớn kéo dài từ đêm 5/10 đến tận trưa 7/10. Mực nước trên các sông lớn tại tỉnh Cao Bằng như sông Bằng, sông Hiến dâng cao đột ngột. Nhiều tuyến phố và khu dân cư tại khu vực thành phố cũ bị ngập trở lại, khiến cuộc sống người dân thêm phần đảo lộn.

Đến khoảng 13 giờ, nước lũ bất ngờ dâng mạnh, tràn vào các tuyến phố, nhấn chìm sân vận động, khu vực Chợ Xanh và nhiều điểm dân cư. Nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, sụt lún, ngập sâu khiến một số địa phương như Bảo Lạc, Bảo Lâm gần như bị cô lập hoàn toàn.