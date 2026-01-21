Quốc hội đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân, lắng nghe phản biện xã hội

Sáng 21/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Trình bày tham luận "Nâng cao tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Những năm qua, quá trình nỗ lực đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội chính là quá trình không ngừng nâng cao tính Đảng, làm sâu sắc tính nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, tính Đảng và tính Nhân dân không tách rời mà hòa quyện, thống nhất là cội rễ làm nên sức mạnh, uy tín của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội khóa XV đã tập trung toàn bộ công sức, nỗ lực thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, đột phá của Đảng để tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, từng bước kiến tạo thể chế phát triển. Quốc hội đã hoàn thành khối lượng nhiệm vụ lập hiến, lập pháp rất lớn, chưa từng có tiền lệ.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thúc đẩy việc thực thi Hiến pháp và pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước có nhiều đổi mới, phúc đáp ngày càng tốt hơn yêu cầu của tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong quy trình lập pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Quốc hội đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân, lắng nghe phản biện xã hội. Diễn đàn Quốc hội là nơi trăn trở về những tác động đến quyền con người, quyền công dân, về tính khả thi và sức sống của từng quy phạm.

“Tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi đất nước cần, nhân dân cần”, chuẩn bị từ sớm, từ xa là bước phát triển rõ rệt về tính Đảng, tính nhân dân của Quốc hội khóa XV”, bà Thanh nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, yêu cầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng - đã đặt nhiệm vụ “hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước” là nhiệm vụ trọng tâm số 1, cũng là khâu “đột phá của đột phá”.

Phải bảo đảm mọi quyết sách phải là kết tinh của “ý Đảng, lòng dân”

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, việc nâng cao tính Đảng, tính nhân dân vừa là nguyên tắc chính trị nội tại, vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn, cũng là điều kiện tiên quyết để Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản.

Theo đó, bà Thanh khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật đi đôi với việc tăng cường giám sát, kiểm tra việc thể chế hóa và thực thi các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tại phiên thảo luận, ngày 21/1. Ảnh: Như Ý

Cùng với đó, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Phấn đấu bầu đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu nhưng phải ưu tiên hàng đầu về chất lượng, lựa chọn, giới thiệu những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực.

“Các đại biểu là đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu , có đạo đức trong sáng, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết; có chuyên môn sâu, kỹ năng hoạt động tốt; có tầm nhìn chiến lược và năng lực phân tích, hoạch định chính sách”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Thấm nhuần tư tưởng nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và cũng là động lực của phát triển, bà Thanh chỉ rõ, phải bảo đảm mọi quyết sách phải là kết tinh của “ý Đảng, lòng dân” và đích đến là sự hài lòng và niềm tin của nhân dân; chú trọng tính khả thi về điều kiện bảo đảm thực hiện, nhất là về nguồn lực, bộ máy và con người ở cấp cơ sở.

"Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tính Đảng và tính nhân dân là một thể thống nhất biện chứng. Tính Đảng là cơ sở bảo đảm định hướng chính trị đúng đắn; tính nhân dân là thước đo sinh động của tính Đảng trong thực tiễn”, bà Thanh chia sẻ.