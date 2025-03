Tỉnh có quy mô GRDP top đầu Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 100 triệu USD, sắp khánh thành nhà máy ô tô đầu tiên với công suất 120.000 xe/năm

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Quảng Ninh đạt 495,44 triệu USD, tăng nhẹ hơn 1,3% so với tháng trước và tăng 35,9% so với tháng 2/2024 (tăng 130 triệu USD). Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đạt kim ngạch xuất khẩu tăng gần 7%, tương đương 983 triệu USD so với cùng kỳ.

Các sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh có thể kể đến như thiết bị điện tử, linh kiện, xi măng, clinke, than, dầu thực vật, nến cao cấp, vonfram, sợi hóa học, vải bạt polyme, đá vôi, giầy dép, quần áo, thủ công mỹ nghệ, gốm sứ,... Các thị trường xuất khẩu lớn của tỉnh là Singapore, Malaisia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và các thị trường còn nhiều tiềm năng như Lào, Myanmar, Brunei.

Về nhập khẩu, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 458,7 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng trước và tăng 65,4% so với tháng 2/2024. Lũy kế 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh Quảng Ninh đạt 873 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh đạt 3.539 triệu USD, tăng 12,6%; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh đạt 3.622 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch, Quảng Ninh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trong tỉnh trên địa bàn tỉnh tăng trên 12% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh là tỉnh có quy mô GRDP thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Theo số liệu của Chi cục thống kê Quảng Ninh, quy mô GRDP theo giá hiện hành ước năm 2024 trên địa bàn đạt 347.500 tỷ đồng - đứng thứ 7 cả nước. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 Quảng Ninh ước tăng 8,42%, đứng thứ 6 trong vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 20 cả nước.

Quảng Ninh vượt qua năm 2024 với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong đó là sự tàn phá khốc liệt của cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề trên 28.000 tỷ đồng, tương đương giảm 0,65% tăng trưởng GRDP của tỉnh, chiếm khoảng 1/3 tổng thiệt hại của cả nước.

Mới đây, Tập đoàn Thành Công (TC Group) cho biết sẽ tổ chức Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Sản xuất Ô tô Thành Công Việt Hưng vào ngày 26/3 tới đây. Đây là nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên tại Quảng Ninh, nằm tại khu công nghiệp Việt Hưng, TP. Hạ Long.

Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng được xây dựng trên diện tích 36,5ha, tổng công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm. Đây là dự án trung tâm trong Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng – tổ hợp công nghiệp được Tập đoàn Thành Công đầu tư, định hướng trở thành một trung tâm sản xuất ô tô lớn tiếp theo của đất nước.

Nhà máy được khởi công xây dựng từ đầu năm 2023, cuối năm 2024 thực hiện vận hành thử nghiệm. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây lắp theo đúng thiết kế, quy mô; đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, công nghệ đồng bộ, hiện đại, tiên tiến.

Ngay sau khi tổ chức khánh thành, nhà máy sẽ chính thức vận hành sản xuất, lắp ráp ô tô thương mại mang thương hiệu Skoda - thương hiệu ô tô lâu đời nhất Cộng hoà Séc.

Được biết, theo kế hoạch phát triển, sản phẩm của nhà máy không chỉ nằm ở nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô hiện đại của TC Group, mà còn hướng tới mục tiêu xuất khẩu; góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ ô tô Việt Nam tiếp cận tới các thị trường khu vực và thế giới.